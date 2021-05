Barwnik E171, czyli dwutlenek tytanu nie jest już uważany za bezpieczny dodatek do żywności - poinformował Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Gumy do żucia, cukierki, czekoladki i inne słodycze, białe sosy, lukier, majonez, a nawet pasty do zębów - to między innymi tam możemy znaleźć barwnik E171, czyli dwutlenek tytanu, który nadaje biały kolor produktom. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności usunął go listy bezpiecznych dodatków do żywności.



W ubiegłym roku Francja zakazała stosowania E171 w produktach spożywczych, po tym jak agencja rządowa ANSES wskazała na szkodliwy wpływ tej substancji na zdrowie.

Uszkodzenia DNA, działanie rakotwórcze

Badania przeanalizowane przez EFSA wykazały, że nanocząstki dwutlenku tytanu mogą być genotoksyczne, tj. powodować uszkodzenia DNA; trudno także ustalić bezpieczny poziom E171 dla organizmu.

Istnieją obawy, że E171 może mieć działanie rakotwórcze, na co wskazują badania prowadzone na szczurach. Zaobserwowano także szkodliwy wpływ barwnika na mikrobiom jelitowy.

