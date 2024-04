Nowa lista leków refundowanych od 1 kwietnia 2024

Na początku kwietnia weszła w życie zaktualizowana lista leków refundowanych. Nowe obwieszczenia tych zmian opublikowano w drugiej połowie marca w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. To już drugi w 2024 roku wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Jego aktualizacja pozwala wprowadzić nowe leki o większej skuteczności oraz leki generyczne, czyli zamienniki oryginalnych produktów z tym samym jednak składem i działaniem. Niezbędne w leczeniu chorób preparaty można nabyć w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Reklama

Co zmienia nowa lista leków refundowanych? Po pierwsze, do wykazu dodano 86 nowych produktów i wskazań. Po drugie wprowadzone zmiany sprawiają, że leki refundowane będą dostępne dla aż 33 nowych terapii. Jak czytamy w dzienniku, to siedem wskazań onkologicznych oraz 26 nieonkologicznych, w tym osiem wskazań dla chorób rzadkich.

Nowa lista leków refundowanych. Ceny

Nowa lista leków refundowanych sprawiła, że w przypadku 539 produktów dopłata pacjenta zmniejszy się od 0,01 zł do 456,63 zł.

Natomiast dopłata wzrośnie dla 545 pozycji. Tu wzrosty wynoszą od 0,01 zł do 198,04 zł. Z listy leków refundowanych, z uwagi na upłynięcie terminów obowiązywania refundacji czy odmowy, zniknęły pierwszego kwietnia 72 produkty i wskazania.

Nowe leki na liście refundowanej to między innymi dobre informacje dla osób z cukrzycą. Po kilku miesiącach przerwy w wykazie ponownie refundowany będzie preparat zawierający kanagliflozynę, a dokładnie Invokana. Łatwiej dostępna będzie także empagliflozyna dla osób z niewydolnością serca oraz z przewlekłą chorobą nerek, bo refundowany jest Jardiance. Pewne ułatwienia przygotowano także dla osób z zespołem Henoch-Schoenleina. Od 1 kwietnia leki zawierające takrolimus są refundowane poza zarejestrowanymi wskazaniami, czyli tzw. off-label. Reklama

Nowa lista leków refundowanych to także Veltassa, czyli wsparcie dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek. Pomoc dla osób zmagających się ze schizofrenią ma zagwarantować Rxulti. Refundacją został objęty atypowy lek przeciwpsychotyczny, który poszerza zakres możliwości w przypadku doustnego leczenia schizofrenii. Pacjentki z mięśniakami macicy będą miały dostęp do nowego leku wieloskładnikowego, dokładnie Ryeqo. Ten łączy estradiol, noretysteron oraz relugoliks i będzie dostępny we wskazaniu na przykład podczas ciężkich objawów.

Leki refundowane 2024: Które leki są tańsze, a które droższe?

Nowa lista leków refundowanych to wspomniane 545 produkty, za które pacjenci będą musieli dopłacić więcej niż dotychczas. Dobra informacja jest taka, że 121 pozycji z tej listy to podwyżka przekraczająca tylko złotówkę. Z kolei zmiany ceny przekraczające 10 złotych dotyczą 17 produktów.

Nowa lista leków refundowanych to duże podwyżki dla leczących bezpłodność. To właśnie pacjenci z tej grupy będą musieli dopłacić najwięcej. Wystarczy wspomnieć, że popularny lek Rekovelle, który stosuje się w leczeniu niepłodności u kobiet i leczeniu kobiet biorących udział w programach wspomaganego rozrodu, kosztuje o 198 zł więcej, a dopłata pacjenta to obecnie 380,76 zł. Reklama

Sporo też trzeba będzie dopłacić do leku Menopu (175,72 zł) oraz Gonal-f (132,02 zł). Droższe leki refundowane to również większe opłaty za Heparyny drobnocząsteczkowe, czyli za leki przeciwzakrzepowe, czy za standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego Acarizax.

Które leki są tańsze od 1 kwietnia? Z 539 produktów, które objęto obniżkami, 18 pozycji to korzystna zmiana ceny, która przekroczyła kwotę 10 zł, a dla 237 jest niewiele wyższa niż 1 zł. Najbardziej widoczne zmniejszenie dopłaty pacjenta objęło wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego Novo-Helisen Depot. Tu cena za dwie fiolki to 33,60 zł, a obniżka to 456,63 zł. Nowa lista leków refundowanych to także dobra informacja dla osób biorących leki przeciwcukrzycowe zawierające sitagliptynę. Obniżono ceny Lonamo, Sigletic, Sitagliptin Adamed, czy Jazeta. Mniej zapłacą także pacjenci wykorzystujący połączenie sitagliptyny z metforminą (m.in. Metsigletic, Symetlip) w leczeniu dorosłych chorych z cukrzycą typu 2.

Polskie leki refundowane: Nowy wykaz

Nowa lista leków refundowanych obejmuje również dwa nowe wykazy. Te to G1 oraz G2, czyli tak zwane "polskie" leki, w których znalazło się łącznie 355 produktów definiowanych poprzez indywidualne kody GTIN, czyli Globalny Numer Jednostki Handlowej. Pierwsza lista to leki wytwarzane w Polsce albo leki, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną na terenie kraju. Z kolei G2 to leki wytwarzane w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w Polsce. Wykaz "polskich" leków ma za zadanie, jak tłumaczy ministerstwo, zwiększyć udział w rynku leków wytwarzanych przez polski przemysł farmaceutyczny, a także zachęcić do rozwoju krajowej produkcji substancji czynnych i leków. Reklama

Lista G1 to łącznie 329 produktów, 84 substancje czynne i 7 polskich producentów. Na drugiej liście znajduje się natomiast 3 polskich producentów, 11 substancji czynnych i 24 produkty. Dzięki tej nowej liście zmniejszy się odpłatność za lek refundowany w aptece. I tak będzie to 10 proc., jeśli lek jest wytwarzany w Polsce albo do jego wytworzenia wykorzystano substancję czynną wyprodukowaną w kraju. Natomiast w sytuacji, kiedy lek jest wytwarzany w Polsce z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej w kraju, odpłatność będzie mniejsza o 15 proc.