Przeprowadzone przez medyków badania wykazały, że termometr podczas masturbacji został włożony tak głęboko do dróg moczowych, że przedostał się aż do pęcherza chłopca. Na zdjęciach rentgenowskich opublikowanych w internetowym periodyku "Asian Journal of Surgery" widać połowę urządzenia tkwiącą w narządzie (ciemne miejsce nad strzałką).

Lekarze obawiali się, że wyciągnięcie ciała obcego przez prącie może uszkodzić ten narząd. Postanowiono więc usunąć termometr z pęcherza młodzieńca za pomocą operacji chirurgicznej, dostając się do wnętrza pacjenta dzięki zabiegowi laparoskopii.

Nietypowy przypadek w Chinach. Wyciągnęli termometr z ciała nastolatka

Chłopiec pochodzący z miasta Chengdu w środkowych Chinach (autorzy raportu medycznego nie wymieniają jego imienia) zgłosił się do izby przyjęć Pierwszego Szpitala Ludowego w dzielnicy Longquanyi po trwających niemal dziewięć godzin męczarniach.

Podczas wywiadu medycznego przyznał się, że włożył termometr w celu osiągnięcia przyjemności seksualnej. Ta ryzykowna praktyka samozaspokajania erotycznych pragnień jest znana jako sondowanie.

Twórcy raportu podkreślają, że niesie ona ze sobą wiele zagrożeń, takich jak utknięcie lub zgubienie przedmiotu w ciele - jak stało się w przypadku chłopca - a także uszkodzenie lub bliznowacenie tkanek wewnętrznych oraz perforacja pęcherza.





Zdjęcie Zdjęcie rentgenowskie opublikowane przez autorów raportu / sciencedirect.com /

Jak czytamy w udostępnionym przez lekarzy raporcie opisującym przypadek 12-latka, niektóre z tych urazów mogą wystąpić, gdy medycy wyciągają przedmiot lub decydują się na przeprowadzenie poważnej operacji samego pęcherza. Stąd ostrożność chirurgów, starających się pomóc dziecku w możliwie najmniej ryzykowny dla niego sposób.

Urolodzy zrobili więc niewielki otwór w tkance pęcherza moczowego, a następnie włożyli do jego wnętrza specjalne podłużne narzędzie, aby ustawić termometr pod odpowiednim kątem. Gdy przedmiot znalazł się w określonej pozycji, dzięki zabiegowi laparoskopii lekarzom udało się go chwycić i wyciągnąć na zewnątrz ciała pacjenta.

Zdjęcie Termometr wyciągnięty z pęcherza moczowego 12-letniego pacjenta / sciencedirect.com /

Główny autor opisu przypadku medycznego, dr Changxing Ke, wyjaśnił motywację chłopca "poczuciem ciekawości" oraz "brakiem edukacji seksualnej". Nie wiadomo jednak, kiedy doszło do operacji - w aktach sprawy nie podano daty zdarzenia.

"Ciała obce w pęcherzu moczowym są sporadycznie zgłaszane u dorosłych, rzadko u dzieci. Pierwszy przypadek odnotowano w 1917 roku. Zgłoszone ciała obce w pęcherzu moczowym i cewce moczowej to: drut elektryczny, kulka magnetyczna, nakrętki i długopisy" - brzmi fragment raportu.

Jak można się z niego dowiedzieć, termometr jest rzadkim przedmiotem znajdowanym w pęcherzu moczowym u pacjentów, szczególnie wśród dzieci.