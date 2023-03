To miał być zwykły dzień w pracy jednego z urzędników z Karoliny Północnej. Jednak podczas rutynowego przeglądu budynku trafił on na wyjątkową niespodziankę. Jako inspektor odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów prawa budowlanego udał się on na strych trzypiętrowego domu w Wilmington w Karolinie Północnej. To tam zastał ogromne 2,5-metrowe zwierzę.

USA: Na strychu zastał aligatora. Myślał, że to zabawka

Na początku, jak relacjonował, myślał, że to "jakaś wypchana zabawka". O całym zajściu opowiadał w taki sposób:

- Wchodzę, zaczynam się rozglądać, trzy piętra do strychu. Potem wszedłem na strych, skręciłem za róg, rozejrzałem się i zauważyłem coś, co uznałem za sztucznego, wypchanego aligatora. Kontynuowałem swoją pracę, spojrzałem na niego jeszcze raz i zdałem sobie sprawę, że on porusza się i oddycha. W związku z tym zdecydowałem, że wycofam się, zrobię kilka zdjęć, zadzwonię do współpracownika i dam mu znać - mówił Brown. - Upewniliśmy się, że miejsce jest bezpieczne i ewakuowaliśmy ludzi, którzy byli na miejscu, poprosiliśmy ich o jego opuszczenie dla własnego bezpieczeństwa. A potem oczywiście wezwaliśmy osoby odpowiedzialne za nadzór nad zwierzętami.

Inspektor mówił, że z powodu tego, iż na strychu było mało światła, na początku sam nie był pewien tego, co widzi.

- Na początku się nie ruszał, wydaje mi się, że spał. Ale gdy oświetliłem latarką jego głowę, jego oczy zaczęły się otwierać, mrugnął do mnie, dając znak: "żyję".