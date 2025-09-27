Bualoi, który generował wiatr w porywach wiejący z prędkością 135 km/h, niszczył domy, powalał słupy energetyczne i drzewa oraz wywołał rozległe powodzie.

Wcześniej media informowały o co najmniej czterech ofiarach śmiertelnych.

Lokalne władze przekazały, że na wyspie Biliran zginęło osiem osób, a dwie nadal uważa się za zaginione.

Filipiny. Burzy tropikalna Bualoi uderzyła w wyspy

Biuro Obrony Cywilnej w stolicy kraju, Manili, odnotowało trzy zgony na sąsiednich wyspach Masbate i Ticao, w tym dwie osoby, które zostały zmiażdżone przez powalone drzewo i mur.

Łącznie w centralnej części Filipin 14 osób pozostaje zaginionych. Wraz z poprawą pogody mieszkańcy zaczęli opuszczać ośrodki ewakuacyjne, w których nadal pozostaje ponad 200 tys. osób.

Bualoi porusza się obecnie nad Morzem Południowochińskim i ma dotrzeć do wybrzeża Wietnamu w niedzielę po południu.

Naukowcy ostrzegają, że w wyniku globalnego ocieplenia burze tropikalne i tajfuny stają się coraz silniejsze i bardziej niszczycielskie. Filipiny nawiedza średnio 20 burz i tajfunów rocznie.

Kolejna burza uderzyła w Filipiny. Supertajfun Ragasa

Bualoi uderzył w Filipiny tuż po supertajfunie Ragasa, który zabił 14 osób w północnej części archipelagu.

Jego siłę odczuli mieszkańcy prowincji Ilocos Norte w regionie Ilocos na północy Filipin. Ragasa, znany tam pod nazwą Nando, zmusił do ewakuacji 419 osób, które znalazły tymczasowe schronienie w centrach ewakuacyjnych w Pagudpud, Nueva Era, Bangui i Bacarra. Łącznie z centralnej i północnej części wyspy Luzon łącznie ewakuowano ponad 24 tys. osób.

Wiatr w wielu miejscach wyrywał drzewa z korzeniami, zrywał linie energetyczne i zrywał dachy z budynków, a ulewne deszcze doprowadzały do osuwisk ziemi.

Supertajfun Ragasa jest najsilniejszą burzą na Ziemi od początku roku, a także 18. nazwaną burzą na Pacyfiku w 2025 roku.

