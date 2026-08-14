Żywioł nie daje za wygraną. Europa walczy z ogniem, zajął tysiące hektarów

Jakub Pogorzelski

Oprac.: Jakub Pogorzelski

Na Bałkanach i Półwyspie Iberyjskim trwa wielka akcja gaśnicza. Ogień objął tysiące hektarów i zagraża mieszkańcom. W hiszpańskiej Aragonii służby musiały ewakuować ponad 900 osób, a także szczątki pierwszych monarchów tego regionu. Strażacy intensywnie pracują także na obszarze innych wakacyjnych destynacji: Czarnogóry i Grecji.

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Pożar lasu w Czarnogórze, płomienie i dym nad drzewami, widoczne sylwetki osób obserwujących żywioł.
Służby walczą z pożarem na terenie CzarnogórySAVO PRELEVICAFP

W skrócie

  • Trwają szeroko zakrojone działania gaśnicze na Bałkanach i Półwyspie Iberyjskim, gdzie pożary objęły rozległe tereny i zagroziły zarówno mieszkańcom, jak i zabytkom.
  • W Serbii służby walczą z 31 pożarami, szczególnie trudna sytuacja utrzymuje się w rezerwacie Deliblatska Peszczara. Działania utrudniają wysokie temperatury i susza.
  • W Hiszpanii pożary w Aragonii spowodowały ewakuację ponad 900 osób oraz dzieł sztuki i szczątków monarchów.
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Jak ogłosił w czwartek sztab ds. sytuacji nadzwyczajnych rządu w Belgradzie, w Serbii trwa walka z 31 pożarami. W ostatnim tygodniu zdołano opanować ok. 900 pożarów na otwartej przestrzeni.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na obszarze rezerwatu przyrody Deliblatska Peszczara, gdzie ogień objął ponad 2 tys. hektarów, a także na górze Stolovi w pobliżu Kraljeva, w miejscowości Breznica oraz w pobliżu Gornjego Brestovaca na południu kraju.

Serbia w ogniu. Strażacy walczą z żywiołem

Sztab podkreślił, że ze względu na wysokie temperatury, suszę i niekorzystne warunki pogodowe wszystkie właściwe służby i instytucje prowadzą działania w terenie i pozostają w stanie podwyższonej gotowości, stale monitorując sytuację, oceniając ryzyko i podejmując odpowiednie kroki w zależności od rozwoju wydarzeń.

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Minister spraw wewnętrznych Serbii Ivica Daczić podkreślił, że mimo trudnych warunków w niektórych miejscach objętych pożarem, najważniejsze jest to, iż nie odnotowano ofiar w ludziach, a budynki mieszkalne zostały zabezpieczone. Daczić oświadczył, że wszystkie siły pozostaną w gotowości do czasu pełnego opanowania sytuacji.

Podczas posiedzenia sztabu przekazano, że dostawy energii elektrycznej w kraju są stabilne, a stan systemu energetycznego jest stale monitorowany z uwzględnieniem wysokich temperatur i zwiększonego zużycia energii.

Do pożarów doszło także na terenie sąsiadującej z Serbią Czarnogóry. Ogień w lasach szybko się rozprzestrzenia z powodu silnego wiatru. Żywioł zagroził niektórym budynkom i gajom oliwnym. Na miejscu operują samoloty gaśnicze. Ewakuacja mieszkańców miała też miejsce na Półwyspie Chalcydyckim w Grecji.

Pożary w Hiszpanii. Ewakuacja mieszkańców

Intensywna walka z żywiołem trwa także w Hiszpanii. Pożar lasów i łąk w Aragonii doprowadził do ewakuacji ponad 900 osób i dzieł sztuki oraz szczątków pierwszych monarchów Aragonii z zabytkowego klasztoru San Juan de la Pena do muzeum w Huesce.

Jak przekazały w czwartek lokalne służby obrony cywilnej, walkę z pożarem, który od poniedziałku trawi aragońskie lasy i łąki, utrudnia duże wysuszenie terenu oraz porywisty wiatr zmieniający kierunek przesuwania się ognia.

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Do piątkowego poranka ogień zajął prawie 9 tys. hektarów terenów leśnych oraz nieużytków rolnych i zbliżył się do kilkunastu miejscowości. Według ustaleń policji żywioł pojawił się w jednym z kompleksów leśnych koło Las Penas de Riglos za sprawą domniemanego podpalacza.

Według hiszpańskich służb policyjnych dotychczasowe śledztwo doprowadziło do zatrzymania 28-letniego mieszkańca regionu, któremu postawiono już zarzuty w związku z domniemanym podłożeniem ognia w jednym z drzewostanów. Podejrzany miał podłożyć ogień w lesie położonym w pobliżu jednego z ośrodków kempingowych.

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