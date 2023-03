Obrońcy praw zwierząt nie dają za wygraną

Dyrektorka Animal Justice, Camille Labchuk, zapowiedziała, że będzie walczyć o upublicznienie sekcji zwłok zwierzęcia i ukaranie Marineland.

"Kiska nie miała szansy na przeniesienie do sanktuarium wielorybów i poczucia wolności, na które zasługiwała. (...) Wzywamy do upublicznienia wyników sekcji zwłok i poniesienia odpowiedzialności przez Marineland za jej cierpienie".

Obrońca praw zwierząt Phil Demers stwierdził, że Kiska od 2011 roku jest całkowicie sama, co "jest równoznaczne z torturami dla istot społecznych, takich jak orki".

Orki należą do najinteligentniejszych stworzeń na świecie, które potrzebują dużo przestrzeni, stymulacji i przebywania z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Mogą żyć nawet do 90 lat. W niewoli zdecydowanie krócej - ok. 25 - 30.