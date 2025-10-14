W skrócie Niemcy wprowadzają nowe wytyczne ułatwiające zwrot dzieł sztuki z okresu kolonialnego oraz tych zagrabionych przez nazistów.

Powstanie specjalny organ państwowy, który będzie centralnym punktem kontaktowym dla krajów pochodzenia obiektów.

Nowe regulacje przewidują również wsparcie ekspertów oraz usprawnienie procesu arbitrażu dotyczącego mienia zrabowanego w okresie nazistowskim.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Rząd, niemieckie kraje związkowe i gminy chcą jeszcze bardziej ułatwić zwrot z muzeów i kolekcji dzieł sztuki z okresu kolonialnego i sformułowały nowe wytyczne dotyczące postępowania z niemieckim dziedzictwem kolonialnym. Podczas spotkania na szczycie poświęconego polityce kulturalnej jego uczestnicy uzgodnili "daleko idące kroki w celu rozliczenia historycznych niesprawiedliwości", o czym poinformowali we wtorek w Berlinie.

Utworzenie specjalnego organu

W wytycznych dotyczących postępowania z dobrami kultury i szczątkami ludzkimi mającymi związek z okresem kolonialnym przewidziano między innymi utworzenie specjalnego organu powołanego przez państwo. Ma on służyć jako centralny punkt kontaktowy dla rządów krajów pochodzenia tych obiektów. Ponadto międzynarodowa sieć ekspertów ma doradzać muzeom, kolekcjom i ich zarządom w tej sprawie.

Niemiecki minister kultury uważa porozumienie w sprawie wspólnych wytycznych za ważny krok. - Kolonializm opierał się na ucisku, przemocy i wyzysku. Naszym obowiązkiem jest jasne nazwanie tej niesprawiedliwości i rozliczenie się z nią; również w odniesieniu do dóbr kultury i szczątków ludzkich, które trafiły do Niemiec w okresie kolonialnym - podkreślił Wolfram Weimer.

Dobra zagrabione przez nazistów

Podczas spotkania na szczycie sformułowano również na nowo wytyczne dotyczące postępowania z dobrami zagrabionymi przez nazistów. Przy pomocy nowej wersji "Wspólnej deklaracji" w sprawie odnajdywania i zwrotu dóbr zagrabionych przez nazistów "zapewniamy praktyczne wsparcie i tym samym większą jasność", jak wyjaśnił niemiecki minister kultury.

Jej nowa wersja stała się konieczna w związku z utworzeniem arbitrażu ds. mienia zagrabionego przez nazistów. Zawiera ona zmiany merytoryczne i obejmuje "wyjaśnienia dotyczące ram oceny dla sądów arbitrażowych ds. mienia zagrabionego przez nazistów".

Ramy te zawierają kryteria, "na podstawie których możliwe będzie znalezienie sprawiedliwych i uczciwych rozwiązań dla spraw, które pozostają nadal otwarte". Według Wolframa Weimera wraz z nową wersją "podjęto istotne kroki w kierunku uruchomienia z dniem 1 grudnia nowego trybunału arbitrażowego ds. mienia zagrabionego przez nazistów, co nada nowy impuls procesowi rozliczenia historycznych niesprawiedliwości".

Deutsche Welle/Dagmara Jakubczak

Oryginalny artykuł dostępny jest tutaj.

"Rozmowa w cztery oczy". Mentzen spotkał się z Nawrockim Polsat News Polsat News