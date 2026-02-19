W skrócie W maju 2025 roku rząd Keira Starmera podpisał umowę w sprawie przekazania Wysp Czagos Mauritiusowi.

Donald Trump zmienia swoje stanowisko wobec umowy Wielkiej Brytanii z Mauritiusem, najpierw popierając ją, następnie krytykując.

Brytyjskie władze nakazały deportację rdzennych mieszkańców, którzy powrócili na Wyspy Czagos, a Komitet ONZ ds. likwidacji dyskryminacji rasowej wzywa do nieratyfikowania umowy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sprawa przekazania Wysp Czagos Mauritiusowi sięga 2019 roku, kiedy to Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że Wielka Brytania ma taki obowiązek. W maju 2025 roku rząd Keira Starmera sfinalizował umowę z Port Louis.

W oczy rzucają się dotyczące Wysp Czagos komentarze Donalda Trumpa, który co chwilę zmienia swoją narrację.

W 2025 roku Trump poparł umowę w trakcie spotkania z brytyjskim premierem. Gdy jednak eskalowała sytuacja wokół Grenlandii, prezydent USA zmienił zdanie i potępił zawarty przez Wielką Brytanię układ. Niejako podkreślił przy tym, że kontrola nad regionem jest tak samo ważna, jak ta amerykańska nad autonomicznym terytorium zależnym od Danii.

W lutym bieżącego roku złagodził swoją krytykę. Uznał, że plan oddania Wysp Czagos to "umowa najlepsza", jaką mógł wynegocjować Keir Starmer.

Wielka Brytania - Mauritius. Donald Trump zmienia zdanie ws. Wysp Czagos

We wtorek jednak amerykański Departament Stanu wydał komunikat, w którym stwierdzono, że "popierają decyzję Zjednoczonego Królestwa o kontynuowaniu umowy z Mauritiusem w sprawie archipelagu Czagos".

W środę Donald Trump znów zabrał w sprawie głos. Skrytykował porozumienie, wskazując na największą wyspę archipelagu na Oceanie Indyjskim - Diego Garcia. Na niej znajduje się brytyjsko-amerykańska baza lotnicza. Umowa przewiduje 99-letnią dzierżawę bazy. Mimo to republikanin uważa, że to złe rozwiązanie.

"Mówiłem premierowi Zjednoczonego Królestwa, Keirowi Starmerowi, że umowy dzierżawy nie są dobre, jeśli chodzi o kraje, i że popełnia wielki błąd, zawierając 100-letnią umowę dzierżawy z kimkolwiek, kto 'rości sobie' prawo do tytułu i interesów na Diego Garcii, strategicznie położonej wyspie na Oceanie Indyjskim" - napisał na platformie Truth Social. Roszczenia nazwał "fikcyjnymi".

Trump wspomniał o wyspie też w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie. Ocenił, że USA mogą być zmuszone skorzystać z bazy, by "wyeliminować potencjalny atak ze strony wysoce niestabilnego i groźnego reżimu (w Iranie - red.).

"Premier Starmer nie powinien, z żadnego powodu, tracić kontroli nad Diego Garcią, zawierając kruchą, w najlepszym razie 100-letnią dzierżawę. Ta ziemia nie powinna zostać odebrana Wielkiej Brytanii, a jeśli do tego dojdzie, będzie to plagą dla naszego wielkiego sojusznika" - dodał. "NIE ODDAWAJCIE DIEGO GARCII!" (pisownia oryginalna -red.) - wezwał.

O środowe stanowisko Trumpa na konferencji w ten sam dzień pytana była rzeczniczka Białego Domu. Jak ma się ono do wydanego we wtorek komunikatu Departamentu Stanu?

Karoline Leavitt odparła w odpowiedzi, że politykę zagraniczną wyznacza prezydent Trump i jego wpisy należy traktować jako oficjalną politykę Stanów Zjednoczonych.

Wyspy Czagos. Rdzenni mieszkańcy chcą wrócić, Brytyjczycy grożą deportacją

Dodatkowy kontekst sprawie nadają ruchy rdzennych mieszkańców wysp, którzy w latach 60. i 70. XX wieku zostali przez Brytyjczyków przymusowo wysiedleni z archipelagu (około 2 tys. osób). Trafili głównie na Mauritius i do Wielkiej Brytanii.

GB News opisuje, że grupa osób wróciła na archipelag, chcąc założyć stałą osadę. Tym samym złamali zakazy wprowadzone przez Brytyjczyków - dostęp do wysp dla ludności cywilnej jest ograniczony. Obecnie nie mieszka tam żadna rdzenna ludność. Na czele grupy stanął pierwszy minister rządu Czagos na wygnaniu Misley Mandarin.

W reakcji na ruch czterech rdzennych mieszkańców brytyjskie władze wydały nakaz ich deportacji.

Mieszkańcy Czagos sprzeciwiają się porozumieniu między Wielką Brytanią i Mauritiusem, oskarżając ten drugi kraj o dekady zaniedbań. Mauritius odrzuca te oskarżenia.

Komitet ONZ ds. likwidacji dyskryminacji rasowej wzywa Londyn i Port Louis, by nie ratyfikowali porozumienia, bo grozić ma to utrwaleniem historycznych przypadków naruszeń prawa.

Źródła: "The Guardian", GB News, Interia

Gramatyka w ''Gościu Wydarzeń'' o rozpadzie Polski 2050: Myślę, że najwięcej winy jest w nas samych Polsat News Polsat News