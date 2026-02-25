Zwrot ws. ultimatum dla Ukrainy? Europejski kraj odpowiada Orbanowi i Fico

Premier Chorwacji Andrej Plenković zadeklarował, że jego kraj jest w stanie zapewnić stabilne dostawy ropy na Węgry i Słowację. Wcześniej o zezwolenie na transport rosyjskiej ropy rurociągiem JANAF do Zagrzebia zwrócił się rząd Viktora Orbana. Decyzja ta ma związek z przerwaniem transportu zniszczonym przez Rosję w Ukrainie rurociągiem "Przyjaźń".

  • Premier Chorwacji Andrej Plenković zadeklarował, że Rurociąg Adriatycki (JANAF) zapewni Węgrom i Słowacji długoterminowe dostawy ropy.
  • Rurociąg Przyjaźń, którym rosyjska ropa trafiała na Węgry i Słowację, został uszkodzony wskutek rosyjskich ataków i jest obecnie nieczynny, a remont trwa.
  • Węgry i Słowacja uwolniły strategiczne rezerwy ropy, wstrzymały dostawy paliw na Ukrainę oraz rozważają blokowanie unijnych inicjatyw do czasu wznowienia transportu surowca.
- Chorwacja może zapewnić długoterminowe i niezawodne dostawy na Węgry i Słowację za pośrednictwem Rurociągu Adriatyckiego (JANAF) - powiedział premier Chorwacji Andrej Plenković i wezwał Budapeszt i Bratysławę do przekazania tej informacji swoim obywatelom.

Węgry i Słowacja. Premier Chorwacji zapewnia: Nie jesteście zagrożeni

W czwartą rocznicę agresji Rosji na Ukrainę szef chorwackiego rządu wezwał "przyjaciół na Węgrzech i Słowacji", by "wyjaśnili swoim obywatelom, że nie są zagrożeni pod względem energetycznym i mogą pozyskać całą potrzebną im ropę za pośrednictwem rurociągu JANAF".

Rurociąg Przyjaźń, którym rosyjska ropa naftowa dociera przez Ukrainę na Węgry i Słowację, jest nieczynny od końca stycznia, gdy został uszkodzony w wyniku rosyjskich ataków.

    Strona ukraińska twierdzi, że trwa remont rurociągu, który uległ poważnym uszkodzeniom. Budapeszt i Bratysława oskarżają Kijów o celowe opóźnianie naprawy. Dodatkowo ukraińskie drony zniszczyły infrastrukturę rurociągu w Tatarstanie, w głębi Rosji.

    Rurociąg "Przyjaźń". Orban i Fico uderzają w Ukrainę

    W odpowiedzi na przerwanie tranzytu Węgry i Słowacja uwolniły strategiczne rezerwy ropy i wstrzymały dostarczanie oleju napędowego na Ukrainę. Ponadto Słowacja wstrzymała dostawy energii elektrycznej, a Węgry zagroziły, że mogą podjąć podobną decyzję.

    Rząd w Budapeszcie zapowiedział też, że będzie blokować 20. pakiet sankcji UE wobec Rosji oraz unijną pożyczkę o wartości 90 mld euro dla Ukrainy, dopóki transport ropy nie zostanie wznowiony.

    Rząd w Budapeszcie zwrócił się też do Chorwacji o zezwolenie na transportrosyjskiej ropy rurociągiem JANAF. Surowiec ma trafić tą drogą na Węgry w połowie marca.

