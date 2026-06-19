Zwrot ws. rozmów USA z Iranem. MSZ Szwajcarii wydał komunikat

Biały Dom poinformował, że wiceprezydent USA J.D. Vance nie poleci w nocy z czwartku na piątek do Szwajcarii na rozmowy techniczne z Irańczykami ze względów logistycznych.

- Tak jak powiedział wiceprezydent podczas swojej konferencji prasowej, plany dotyczące nadchodzących rozmów technicznych nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone, a delegacja USA była gotowa do wyjazdu przy pierwszej nadarzającej się okazji. Jednak logistyka tych negocjacji nigdy nie była prosta ani przewidywalna - przekazał mediom jeden z rzeczników Białego Domu.

- Na tę chwilę wiceprezydent nie wyrusza dziś wieczorem - powiadomiono. - Liczymy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe" - zapewnił przedstawiciel Białego Domu.

Rozmowy pokojowe Iran-USA nie odbędą się. MSZ Szwajcarii wydał komunikat

W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii przekazało, że rozmowy USA i Iranu w górskim kurorcie Buergenstock nie odbędą się, tak jak planowano.

Wcześniej zapowiadano, że w piątek zaczną się rozmowy techniczne, mające trwać 60 dni i doprowadzić do finalnego porozumienia kończącego wojnę, rozpętaną przez USA i Izrael w ostatnim dniu lutego.

Więcej informacji wkrótce.





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