W skrócie Niemieckie ministerstwo obrony zaprzecza planom zakupu dodatkowych samolotów F-35, mimo wcześniejszych spekulacji medialnych.

Aktualne zamówienie obejmuje 35 myśliwców F-35, które mają trafić do Niemiec w 2027 roku, natomiast zakup kolejnych maszyn F-35 mógłby zaszkodzić relacjom z Francją i projektowi budowy europejskiego myśliwca FCAS.

Bundeswehra wzmacnia swoje siły lądowe, zamawiając ponad 400 nowoczesnych pojazdów opancerzonych o wartości prawie 7 miliardów euro.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Możemy potwierdzić, że zakup kolejnych samolotów F-35 nie jest obecnie rozważany - powiedział rzecznik resortu w poniedziałek cytowany przez agencję Reutera.

O możliwości "dokupienia" kolejnych 15 samolotów tego typu informował w poniedziałek tygodnik "Der Spiegel".

Niemcy juz kilka lat temu zamówiły w amerykańskim koncernie zbrojeniowym Lockheed Martin 35 myśliwców piątej generacji F-35. Pierwsze z nich mają trafić do RFN w 2027 roku.

Spekulacje o zakupie kolejnych F-35. Media: Zaszkodziłby w relacjach z Francją

Informacja o nabyciu tych maszyn rzekomo figurowała w dokumentach przygotowanych dla komisji budżetowej Bundestagu.

Tygodnik informował ponadto, że tak duży zakup w amerykańskiej firmie mógłby wywołać zamieszanie w relacjach Niemiec z europejskimi sojusznikami.

"Duży zakup w USA zarazem "podsyci wątpliwości" co do niemiecko-francuskiego projektu budowy europejskiego myśliwca przyszłości FCAS" - napisano w czasopiśmie.

Projekt ten - w ocenia "Spiegla" -"utknął w martwym punkcie". By go uratować rządy w Paryżu i Berlinie "muszą znaleźć rozwiązanie do końca roku".

Bundeswehra zbroi się na potęgę. Rząd zamówi ponad 400 wozów

Wcześniej rząd niemiecki podjął decyzję o wzmocnieniu wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Niedawno podpisano gigantyczny konrakt na nowoczesne wozy dla wojsk lądowych.

Niemiecki rząd zamówi 424 nowe kołowe pojazdy opancerzone za prawie 7 miliardów euro (około 29 miliardów złotych) - wynika z dokumentów niemieckiego resortu finansów, do których dotarła agencja Reutera 13 października.

Największą częścią umowy z Bundeswehrą jest umowa ramowa z koncernem zbrojeniowym General Dynamics GD.N na rozwój i zakup 274 pojazdów rozpoznawczych o wartości około 3,5 miliarda euro, a pierwsze dostawy planowane są na 2028 rok.

Drugi projekt obejmuje zakup 150 kołowych bojowych wozów piechoty "Schakal" za około 3,4 miliarda euro.

Niemcy zawrą kontrakt na Schakal za pośrednictwem europejskiej agencji zamówień obronnych OCCAR z firmą Artec GmbH, spółką joint venture między KNDS i Rheinmetall RHMG.DE.

Dostawa pojazdów bojowych planowana jest na lata 2027-2031.

Opcja zakupu kolejnych 82 maszyn zwiadowczych od General Dynamics mogłaby zwiększyć wolumen pierwszego zamówienia do 356 pojazdów, czyli do 4,6 miliarda euro.

Źródło: Reuters

Klimczak w "Graffiti" o dwukadencyjności w Sejmie i Senacie: Wszyscy bądźmy równi Polsat News Polsat News