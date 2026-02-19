W skrócie Były książę Andrzej został zatrzymany i wypuszczony z policyjnego aresztu w Wielkiej Brytanii.

Podejrzewa się go o złamanie tajemnicy państwowej i przekazywanie poufnych informacji Jeffreyowi Epsteinowi.

Król Karol III wyraził gotowość do współpracy z organami ścigania i odniósł się do sprawy w oficjalnym oświadczeniu.

Według źródeł BBC zatrzymanie byłego księcia miało związek z ujawnieniem akt sprawy Jeffreya Epsteina. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej jest podejrzewany o złamanie tajemnicy państwowej i informowanie o przetargach osoby nieuprawnione.

Brytyjskie media opublikowały zdjęcie, na którym widać Andrzeja Mountbattena-Windsora siedzącego na tyle samochodu, skulonego i z szeroko otwartymi oczami.

Andrzej Mountbatten-Windsor wypuszczony z policyjnego aresztu. Komunikat służb

"Policja Thames Valley może przekazać aktualne informacje w związku ze śledztwem dotyczącym przestępstwa nadużycia stanowiska publicznego" - podano w komunikacie, cytowanym przez BBC.

"W czwartek zatrzymaliśmy mężczyznę po sześćdziesiątce z hrabstwa Norfolk pod zarzutem nadużycia stanowiska publicznego. Zatrzymany mężczyzna został obecnie zwolniony w ramach dalszego postępowania wyjaśniającego" - wyjaśniono.

Służby przekazały, że ich poszukiwania w hrabstwie zostały zakończone. Na tym etapie nie będą wydawane bardziej szczegółowe oświadczenia.

Były rzecznik królowej Elżbiety II o zatrzymaniu Andrzeja

- On wyglądał na oszołomionego, wyglądał na zszokowanego, garbił się - mówiła BBC Ailsa Anderson, była rzecznik prasowa królowej Elżbiety II, matki Andrzeja.

Dodała, że wspomniane zdjęcie po jego wypuszczeniu z policyjnego aresztu przypomina o "niezwykłym upadku" byłego księcia. Jej zdaniem wydarzenie to pozostawi rodzinę królewską "poturbowaną" i "rozbitą".

Dawna rzeczniczka zmarłej monarchini została zapytana, czy ta broniłaby syna w obecnej sytuacji. Anderson odparła, że Elżbieta II nie dysponowała informacjami, jakie zostały niedawno ujawnione, więc trudno mówić o jej potencjalnej reakcji.

Wątek brata króla Karola III w sprawie Jeffreya Epsteina

Andrzej Mountbatten-Windsor, który w październiku 2025 roku został pozbawiony wszelkich tytułów, w tym odznaczeń państwowych, jest bratem obecnie panującego monarchy brytyjskiego - króla Karola III.

"Z głębokim zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o Andrzeju Mountbattenie-Windsorze i podejrzeniach o nadużycie władzy w związku z pełnieniem funkcji publicznej" - przekazał król Wielkiej Brytanii w oświadczeniu po zatrzymaniu byłego księcia.

Były książę podejrzewany jest o przekazanie przestępcy Jeffreyowi Epsteinowi raportów dotyczących Wietnamu, Singapuru i innych miejsc, które Andrzej Mountbatten-Windsor odwiedzał jako przedstawiciel ds. handlu Wielkiej Brytanii.

Do przedstawienia niejawnych dokumentów miało dojść w 2010 roku - około dwa lata po tym, jak Epstein został skazany za przestępstwa seksualne. Nazwisko byłego księcia wielokrotnie pojawia się w ujawnionych aktach dotyczących finansisty. Członek brytyjskiej rodziny królewskiej zaprzecza jednak nadużyciom.

Źródła: Reuters, BBC

