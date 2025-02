Zwrot w wojnie handlowej. Trump wstrzymuje cła

Donald Trump zarządził w sobotę wprowadzenie 25-procentowych ceł na towary z Kanady i Meksyku , z wyjątkiem produktów naftowych, obłożonych niższym cłem - 10 proc., oraz dodatkowych 10-procentowych ceł na towary z Chin . Nowe stawki miały wejść w życie we wtorek. Trump zapowiedział też w miniony piątek, że nałoży cła na Unię Europejską .

USA wstrzymują nałożenie ceł na Meksyk

W poniedziałek prezydent Stanów Zjednoczonych wstrzymał nałożenie ceł na towary z Meksyku i oświadczył, że negocjacje w tej sprawie będą kontynuowane w celu osiągnięcia "porozumienia" między krajami. Meksyk zobowiązał się z kolei do wysłania w rejon granicy 10 tys. żołnierzy Gwardii Narodowej, by powstrzymać przepływ do USA narkotyków, w szczególności fentanylu.