W skrócie Partia Demokratyczna przejęła kontrolę nad Senatem, zdobywając już 51 mandatów, oraz uzyskała znaczącą przewagę w Izbie Reprezentantów według szacunków stacji NBC News.

Donald Trump skomentował wyniki wyborów na platformie Truth Social, zapowiadając wykorzystanie prawa weta wobec działań demokratycznej większości w Kongresie.

Demokraci odnotowali historyczne zwycięstwa w bastionach Republikanów, odbierając im mandaty senatorskie m.in. w Teksasie, Karolinie Południowej oraz Kansas.

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Według wyliczeń amerykańskiej stacji CNN na godz. 6.10 demokraci zdobyli już 51 miejsc w Senacie. Oznacza to, że niezależnie od wyników wyborów w pozostałych stanach, Partia Demokratyczna przejmie kontrolę nad tą izbą. Republikanie mogą liczyć na 39 mandatów. Los pozostałych miejsc rozstrzygnie się po przeliczeniu wszystkich głosów.

CNN podało także, że demokraci uzyskali 194 miejsc w Izbie Reprezentantów. Licznik przy Partii Republikańskiej wskazuje na 110. Według analizy stacji NBC News Partia Demokratyczna zdobędzie ostatecznie 255 mandatów, przy 180 republikańskich. Większość wynosi 218.

Wybory połówkowe w USA. Demokraci zdobywają Kongres

Spływające wyniki wyborów skomentował prezydent Donald Trump. "Nie byłem na liście kandydatów, a gdybym był, wygralibyśmy ZDECYDOWANIE! Dziękuję za uwagę" - napisał na platformie Truth Social.

W innym wpisie zamieścił charakterystyczną dla swojej kampanii czerwoną kaszkietówkę, lecz nie z napisem "Make America Great Again", a "VETO" - to zapowiedź spełnienia obietnicy, iż w przypadku triumfu demokratów stanie się "panem weto".

Dotychczasowe rezultaty wyborów przekładają się na ogromny triumf Demokratów. Ugrupowaniu udało się przejąć mandat senatorski m.in. w Texasie, dotychczasowym bastionie Partii Republikańskiej, gdzie James Talarico pokonał Kena Paxtona. Tym samym Talarico zostanie pierwszym demokratycznym senatorem z tego stanu od 1994 roku.

USA. Amerykanie wybierają, z całego kraju spływają wyniki

Demokraci przejęli dodatkowe miejsce w Senacie także w Karolinie Południowej, gdzie Annie Andrews wygrała z Darline Graham, siostrą zmarłego senatora Lindseya Grahama, wyraźnie popieraną przez prezydenta Trumpa.

Podobnie wyniki prezentują się w Kansas, gdzie miejsce republikańskiego senatora Rogera Marshalla przejmie demokrata Adam Hamilton. Reprezentant Partii Demokratycznej wygrał w tym stanie po raz pierwszy od 1932 roku.

Amerykanie wybierają członków Izby Reprezentantów (liczącej 435 miejsc), jedną trzecią składu Senatu (33 miejsca ogólnodostępne i 2 w ramach wyborów uzupełniających) oraz licznych urzędników na szczeblu lokalnym (w tym m.in. 36 gubernatorów stanowych).



