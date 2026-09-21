Zwrot w sprawie wizyty szefa MON w Pentagonie. "Pilna prośba"

W skrócie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że środowa wizyta w Pentagonie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie ze względu na pilną prośbę strony amerykańskiej.

Obecnie trwają ustalenia dotyczące nowego terminu spotkania, a do Waszyngtonu lecą ministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz Paweł Zalewski, którzy będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami.

Władysław Kosiniak-Kamysz wcześniej zapowiadał, że rozmowy z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem będą dotyczyły bezpieczeństwa w regionie oraz lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 w Polsce.

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Wizyta Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie miała mieć miejsce w najbliższą środę. W poniedziałkowy wieczór Ministerstwo Obrony Narodowej, otwiera się w nowym oknie poinformowało jednak, że spotkanie zostało odwołane i odbędzie się w innym terminie.

"Informujemy, że ze względu na pilną prośbę strony amerykańskiej, środowa wizyta w Pentagonie, otwiera się w nowym oknie wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza odbędzie się w innym terminie" - czytamy w komunikacie.

Spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Hegsethem. Trwa ustalanie nowego terminu

Resort podkreślił, że obecnie trwa ustalanie nowego terminu spotkania. "Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, otwiera się w nowym oknie niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów Paktu" - wskazało MON.

W komunikacie poinformowano ponadto, że do Waszyngtonu, otwiera się w nowym oknie udają się ministrowie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, otwiera się w nowym oknie oraz Paweł Zalewski, otwiera się w nowym oknie.

"Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy" - wyjaśnił resort obrony.

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O planowanym spotkaniu z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie informował we wtorek. Szef MON przekazał wówczas, że rozmowy z Amerykaninem mają dotyczyć m.in. bezpieczeństwa w regionie oraz lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce, otwiera się w nowym oknie.

Wizyta szefa MON w Pentagonie przełożona. Zgorzelski: Zdarza się w polityce

Na temat decyzji Amerykanów w programie "Gość Wydarzeń" Polsat News, otwiera się w nowym oknie wypowiedział się wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, otwiera się w nowym oknie. - Zdarza się w polityce, że jeden z partnerów, a szczególnie takich partnerów, którzy się znają, lubią, szanują, zwraca się o przełożenie wizyty - mówił.

Polityk podkreślił, że wierzy, iż spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Pete'a Hegsetha dojdzie do skutku w najbliższym czasie. Dopytywany o to, czy nie niepokoi go, iż wizyta została odwołana w momencie, "kiedy jest tak niespokojnie w Europie, otwiera się w nowym oknie", Zgorzelski podkreślił, że "może dlatego, że jest tak, a nie inaczej, są powody ku temu, aby tę wizytę przełożyć".

- Najważniejsze, że jest ona przełożona, a nie zdjęta z agendy - mówił wicemarszałek Sejmu w "Gościu Wydarzeń".

Sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nawrocki i Sikorski w Nowym Jorku

Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie polska para prezydencka. Karol Nawrocki wziął do tej pory udział w m.in. Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym w siedzibie Instytutu Pileckiego.

W planach prezydenta jest też spotkanie z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem i z przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Chalilurem Rahmanem. Rozmowy mają związek z trwającą 81. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Do Nowego Jorku przybył też Radosław Sikorski, który weźmie udział w debacie generalnej podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.



