Zwrot w sprawie syna Netanjahu. Służby podjęły decyzję, "zagrożenie życia"

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Jair Netanjahu, syn izraelskiego premiera Binjamina Netanjahu, został ewakuowany z USA do Izraela w związku z zagrożeniem jego życia - podał w sobotę portal Times of Israel, powołując się na Szin Bet - służbę odpowiedzialną za bezpieczeństwo wewnętrzne Izraela. Wcześniej szef izraelskiego rządu przekonywał, że "Iran wziął na cel jednego z jego synów".

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Binjamin Netanjahu w garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie na tle niebieskiej ściany.
Syn premiera Izraela został pilnie ewakuowany z USA do IzraelaRONEN ZVULUN / POOL AFP

W skrócie

  • Służba Szin Bet poinformowała o ewakuowaniu Jaira Netanjahu z USA do Izraela z powodu zagrożenia życia.
  • Źródła wskazały, że Jair Netanjahu był w grudniu 2025 roku celem irańskiego spisku podczas pobytu na Florydzie.
  • Do przeprowadzenia operacji ewakuacyjnej Szin Bet skierowała część agentów chroniących prezydenta Izraela do Miami.
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"Istniało poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Jaira Netanjahu; w związku z tym - i po dokonaniu stosownej oceny sytuacji - podjęto wspólnie z zespołem ochrony decyzję o jego pilnej ewakuacji i sprowadzeniu do Izraela" - przekazała Szin Bet, nie precyzując jednak charakteru zagrożenia.

Netanjahu w obawie o syna. Miał stać się celem Iranu

Komunikat służby pojawił się po tym, jak wcześniej w tym tygodniu doniesiono, że Jair Netanjahu był w grudniu 2025 roku celem irańskiego spisku mającego na celu zamach na jego życie podczas pobytu na Florydzie, a także po wypowiedzi premiera, w której stwierdził on, że "Iran wziął na cel jednego z jego synów; próbował zabić, zamordować jednego z jego synów".

Na pytanie dziennikarza o to, czy informacje w sprawie rzekomego zamachu na życie jego syna pochodzą od służb wywiadowczych, Netanjahu odpowiedział kolejnym powtórzeniem, że "Iran próbował zamordować jednego z jego synów".

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- I właśnie dlatego obietnica, którą składam, to coś więcej niż luksus - bez niej mogliby osiągnąć swój cel (zabicia mojego syna - red.) - kontynuował wówczas wypowiedź premier Izraela, zapewniając, że kandydaci na premiera zostaną przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi objęci ochroną. 

Głosowanie zaplanowano na 27 października.

Syn premiera Izraela ewakuowany do kraju. Podano szczegóły operacji

Jak podała stacja Channel 12, w celu przeprowadzenia tej operacji Szin Bet skierowała część agentów chroniących prezydenta Icchaka Herzoga - który przebywał wówczas w Nowym Jorku - do Miami.

Kwestia ochrony Netanjahu i jego rodziny już wcześniej była komentowana w izraelskich mediach. Kontrowersje wzbudzały m.in. koszty ochrony 35-letniego Jaira Netanjahu, który od kilku lat mieszka na stałe w amerykańskim Miami.

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