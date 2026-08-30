Zwrot w sprawie syna Netanjahu. Służby podjęły decyzję, "zagrożenie życia"

W skrócie Służba Szin Bet poinformowała o ewakuowaniu Jaira Netanjahu z USA do Izraela z powodu zagrożenia życia.

Źródła wskazały, że Jair Netanjahu był w grudniu 2025 roku celem irańskiego spisku podczas pobytu na Florydzie.

Do przeprowadzenia operacji ewakuacyjnej Szin Bet skierowała część agentów chroniących prezydenta Izraela do Miami.

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"Istniało poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Jaira Netanjahu; w związku z tym - i po dokonaniu stosownej oceny sytuacji - podjęto wspólnie z zespołem ochrony decyzję o jego pilnej ewakuacji i sprowadzeniu do Izraela" - przekazała Szin Bet, nie precyzując jednak charakteru zagrożenia.

Netanjahu w obawie o syna. Miał stać się celem Iranu

Komunikat służby pojawił się po tym, jak wcześniej w tym tygodniu doniesiono, że Jair Netanjahu był w grudniu 2025 roku celem irańskiego spisku mającego na celu zamach na jego życie podczas pobytu na Florydzie, a także po wypowiedzi premiera, w której stwierdził on, że "Iran wziął na cel jednego z jego synów; próbował zabić, zamordować jednego z jego synów".

Na pytanie dziennikarza o to, czy informacje w sprawie rzekomego zamachu na życie jego syna pochodzą od służb wywiadowczych, Netanjahu odpowiedział kolejnym powtórzeniem, że "Iran próbował zamordować jednego z jego synów".

- I właśnie dlatego obietnica, którą składam, to coś więcej niż luksus - bez niej mogliby osiągnąć swój cel (zabicia mojego syna - red.) - kontynuował wówczas wypowiedź premier Izraela, zapewniając, że kandydaci na premiera zostaną przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi objęci ochroną.

Głosowanie zaplanowano na 27 października.

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Jak podała stacja Channel 12, w celu przeprowadzenia tej operacji Szin Bet skierowała część agentów chroniących prezydenta Icchaka Herzoga - który przebywał wówczas w Nowym Jorku - do Miami.

Kwestia ochrony Netanjahu i jego rodziny już wcześniej była komentowana w izraelskich mediach. Kontrowersje wzbudzały m.in. koszty ochrony 35-letniego Jaira Netanjahu, który od kilku lat mieszka na stałe w amerykańskim Miami.



