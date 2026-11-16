W skrócie Minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Albares skrytykował skład europejskiego zespołu negocjacyjnego, uznając grupę za zbyt liczną.

Albares podkreślił, że Hiszpania powinna uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa Europy oraz Ukrainy i skrytykował nieobecność w zespole Kai Kallas.

W skład europejskiego zespołu negocjacyjnego weszły instytucje unijne oraz kraje grupy E5 - Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Polska.

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Minister spraw zagranicznych Hiszpanii José Manuel Albares skrytykował decyzję dotyczącą składu europejskiego zespołu negocjacyjnego w sprawie Ukrainy. Przypomnijmy, że w rozmowach mają wziąć udział instytucje Unii Europejskiej oraz kraje grupy E5 - Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Polska.

Albares stwierdził, że "w tej grupie jest zbyt wielu uczestników". - Może to prowadzić do chaosu. Nie jest to najskuteczniejszy sposób działania dla Europy, a jednocześnie brakuje w niej niektórych kluczowych podmiotów instytucjonalnych - powiedział, cytowany przez serwis elDiario.

- Nie zostanie podjęta żadna decyzja dotycząca bezpieczeństwa europejskiego ani żadna sprawa dotycząca Europy i Ukrainy bez udziału Hiszpanii przy tym stole i bez możliwości podejmowania przez nią decyzji - nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości - dodał po przybiciu do Brukseli, gdzie weźmie udział w spotkaniu ministrów UE poświęconym omówieniu kwestii, które należy negocjować z Rosją.

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José Manuel Albares wyraził też wątpliwość co do faktu, że w składzie zespołu negocjacyjnego nie znalazła się wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas, która - w jego ocenie - "jest głosem Europy w polityce zagranicznej". - Bez wątpienia powinna tam być - dodał.

Dodajmy, że sama Kallas nie odniosła się bezpośrednio do jej nieobecności w zespole negocjacyjnym. - Tak postanowili przywódcy, ale ja spotykam się z ministrami spraw zagranicznych co miesiąc i mogę nadal pracować nad treścią propozycji, aby skupić się na kwestiach merytorycznych - wskazała.

Szefowa europejskiej dyplomacji zaznaczyła też, że Europa "dysponuje już architekturą bezpieczeństwa, a Rosja zobowiązała się do jej przestrzegania w licznych porozumieniach". - Problem polega na tym, że Rosja nie wywiązuje się z tych porozumień. Ale, powtarzam, nie mieszajmy teraz priorytetów. Potrzebujemy zawieszenia broni - podkreśliła.

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Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu o formacie zaangażowania Europy w negocjacje pokojowe mówił polski premier Donald Tusk. Wracając z nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Dublinie, podkreślił, że "wszyscy poparli ideę formatu E5".

Zgodnie z ideą, jak wyjaśnił premier, wśród krajów reprezentujących Europę znalazłyby się Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy oraz Polska. - Dla mnie było bardzo ważne, żeby wreszcie zrozumieli, że nie można rozmawiać o bezpiecznej Europie i zakończeniu wojny na Ukrainie bez Polski - podkreślił.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, ogłaszając decyzję o rozmowach pokojowych, podkreślił z kolei, że "zasady i stanowisko w tych negocjacjach są powszechnie znane".

- Nasz europejski zespół będzie nadal działał w pełnej zgodzie i w ścisłej współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi - dodał Costa.

Źródło: elDiario



