W skrócie Marco Rubio potwierdził, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Ukrainą na temat przyznania licencji na produkcję pocisków do systemu Patriot.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że zwiększenie produkcji wymaga lat i nie odpowie na krótkoterminowe potrzeby Ukrainy.

Według szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego w 2026 roku Ukraina otrzyma mniej rakiet do systemu Patriot niż w roku 2025.

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Szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Marco Rubio potwierdził, że negocjowana jest umowa dotycząca udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot.

Dopytywany o ukraińskie prośby wysłania rakiet, Rubio mówił, że istnieje wielki popyt na pociski przechwytujące ze strony wielu krajów, a USA muszą przedkładać swoje potrzeby nad potrzeby innych państw.

USA negocjują z Ukrainą. Chodzi o produkcję rakiet do systemu Patriot

- Kwestia ta jest właśnie omawiana. I, jak już wspomniałem, nie jest to szybka decyzja. Zwiększenie produkcji wymaga kilku lat na budowę zakładów, nawet przy posiadaniu licencji. Jest to broń zaawansowana technologicznie - podkreślał Rubio w wywiadzie radiowym z prezenterem Fox News Brianem Kilmeadem.

- Kwestia ta jest omawiana i może zostać zrealizowana, ale rzeczywiście nie rozwiąże ona tego krótkoterminowego problemu, na który Ukraińcy wskazują - zaznaczył sekretarz stanu USA.

Ukraina otrzyma mniej rakiet do Patriotów? Otoczenie Zełenskiego potwierdza

Wcześniej szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Kyryło Budanow potwierdził, że dostawy rakiet do systemu Patriot dla Ukrainy trwają. Jednak, jak podkreślił, w 2026 Ukraina otrzyma mniej rakiet niż w 2025 roku.

Budanow zaznaczył, że nie poda konkretnych liczb, ponieważ nie chce dawać Rosji przewagi ani postępować nieuczciwie wobec partnerów.

Pociski Patriot są uważane za jeden z kluczowych elementów obrony Ukrainy przed rosyjskimi pociskami balistycznymi. Prezydent Wołodymyr Zełenski zauważył w sierpniu, że dostawy amunicji od partnerów zachodnich w pierwszej połowie 2026 roku zmniejszyły się trzykrotnie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W ostatnich miesiącach Ukraina apelowała o zwiększenie liczby systemów obrony powietrznej, twierdząc, że kurczące się zapasy nie powstrzymają nasilających się ataków Moskwy. Kijów szczególnie poszukuje większych dostaw pocisków Patriot, na które wzrosło zapotrzebowanie z powodu wojny USA z Iranem, trwającej od przełomu lutego i marca.



