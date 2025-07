Śledztwo w sprawie Epsteina nie potwierdziło istnienia tajnej listy klientów, co wywołało podziały wśród Republikanów i wzburzenie w ruchu MAGA.

Prezydent USA zamierza pozwać gazetę Wall Street Journal i jej właściciela za rzekome upublicznienie fałszywego listu skierowanego do Epsteina.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zwróci się do tamtejszego sądu o zgodę na ujawnienie zeznań wielkiej ławy przysięgłych w sprawie Jeffreya Epsteina, skazanego przestępcy seksualnego.

Po słowach prezydenta głos na X zabrała także prokurator generalna Pam Bondi. "Prezydencie Trump - jesteśmy gotowi zwrócić się jutro do sądu o ujawnienie stenogramów wielkiej ławy przysięgłych" - zaznaczyła.

Prezydent USA przekazał przy tym, że zamierza pozwać amerykański dziennik "Wall Street Journal" i jego właściciela Roberta Murdocha . Gazeta opublikowała wcześniej list z życzeniami, jaki Trump miał napisać do Epsteina z okazji jego 50. urodzin. Korespondencja - według ustaleń dziennikarzy - była sprośna, a tekst został obramowany konturem nagiej kobiety.

"To nie są moje słowa, nie mówię w taki sposób. Poza tym ja nie rysuję rysunków. Powiedziałem Rupertowi Murdochowi, że to mistyfikacja, że nie powinien publikować tej fałszywej historii. Ale zrobił to i teraz pozwę jego i jego trzeciorzędną gazetę" - przekazał amerykański prezydent.