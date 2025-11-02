Z najnowszych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec wynika, że liczba tzw. pierwszych wniosków o azyl złożonych w tym roku zmniejszyła się w porównaniu z rokiem poprzednim o 50 procent.

Jak przekazał rzecznik ministerstwa, między styczniem a październikiem bieżącego roku odnotowano 97 277 pierwszych wniosków o azyl, wobec 199 947 w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane te potwierdzają obserwowany w ostatnich miesiącach trend spadkowy.

Niemcy. Coraz mniej wniosków o azyl

Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt podkreślił w wypowiedzi dla tabloidu "Bild", który jako pierwszy przedstawił te dane, że "zmiana kursu w polityce migracyjnej przynosi rezultaty". Według niego w znacznym stopniu ograniczono czynniki przyciągające do Niemiec jako kraju docelowego na nielegalną migrację.

Rzecznik ministerstwa zwrócił również uwagę na kontrole graniczne. Od maja tego roku około 18 600 osób zostało odesłanych lub zawróconych na niemieckich granicach wewnętrznych. Czyli albo bezpośrednio odmówiono im wjazdu na granicy, albo zawrócono po zatrzymaniu przez służby graniczne.

Wpływ na spadek liczby wniosków azylowych mogą mieć również środki ograniczające migrację podejmowane przez państwa bałkańskie.

Kolejnym istotnym czynnikiem jest zmiana sytuacji politycznej w Syrii, gdzie w grudniu ubiegłego roku doszło do obalenia długoletniego przywódcy Baszara al-Asada.

Badacz migracji Franck Düvell z Uniwersytetu w Osnabrück niedawno powiedział w rozmowie z "t-online": "Ogólnie rzecz biorąc, presja, aby uciekać do Europy, jest mniejsza niż wcześniej".

Powroty do Syrii

Czołowi politycy CSU (Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej) domagają się od ministra spraw zagranicznych Johanna Wadephula, aby umożliwił powroty obywateli Syrii.

Szef klubu poselskiego CSU w Bundestagu, Alexander Hoffmann, powiedział gazecie "Bild", że "jest absolutnie konieczne i słuszne" opracowanie porozumień z Syrią, aby w pierwszej kolejności można było deportować przestępców i osoby stwarzające zagrożenie.

Jako podstawę dla realizacji tego celu politycy CSU wskazali na zapisy umowy koalicyjnej. Sekretarz generalny CSU, Martin Huber, postuluje opracowanie "strategii powrotów dla obywateli Syrii", argumentując, że konflikt zbrojny w tym kraju zakończył się, co stwarza przesłanki do repatriacji.

Kilka dni wcześniej minister spraw zagranicznych Johann Wadephul wyraził sceptycyzm wobec planowanych repatriacji obywateli Syrii, wynikający z rozległych zniszczeń w tym kraju spowodowanych wojną domową.

Podczas wizyty w Harasta na przedmieściach Damaszku - które ucierpiały w trakcie konfliktu - Wadephul zaznaczył, że nigdy wcześniej nie widział na własne oczy tak ogromnych zniszczeń.

- W krótkim okresie powrót nie jest możliwy - ocenił polityk CDU. - Warunki egzystencji w tym rejonie są na tyle trudne, że zaledwie niewielka część mieszkańców ma szansę żyć w godnych warunkach - dodał.

Alexandra Jarecka, Deutsche Welle

