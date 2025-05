Friedrich Merz nie zdołał uzyskać większości parlamentarnej potrzebnej do objęcia stanowiska kanclerza.

- To bardzo duża niespodzianka, spore zamieszanie w parlamencie. Merz otrzymał 310 głosów, a potrzebnych było 316. 328 ma sama koalicja CDU-CSU i SPD. Najprawdopodobniej część posłów koalicji wstrzymała się od głosu - przekazał Tomasz Lejman, korespondent Polsat News w Berlinie.

- To mało komfortowa sytuacja dla Friedricha Merza. Oznacza to, że wewnątrz koalicji nie ma zadowolenia z faktu, że ma on zostać kolejnym kanclerzem - dodał.

Niemcy. Friedrich Merz przegrał głosowanie. "To policzek"

Wiadomo już, że Merz ponownie będzie ubiegał się o stanowisko kanclerza.

Szef CDU Friedrich Merz mimo nieoczekiwanej porażki w pierwszym głosowaniu w Bundestagu nie rezygnuje z ubiegania się o urząd kanclerza i na wniosek koalicji CDU, CSU i SPD ponownie podda swoją kandydaturę pod głosowanie - podał we wtorek lider klubu parlamentarnego CDU/CSU Jens Spahn.

Jednak gorzkich słów ze strony niemieckich polityków nie brakuje, co stawia w wątpliwość ewentualny wybór Merza na kanclerza.

W rozmowie z korespondentem Polsat News i Interii w Berlinie lider lewicowej partii Die Linke stwierdził, że Friedrich Merz "zawiódł".

- To wielki policzek dla Merza, ale także dla jego partnera koalicyjnego z SPD. Oni nie są w stanie zbudować własnej koalicji. Jak zamierzają zjednoczyć ten kraj? Myślę, że kanclerz Merz zawiódł, zanim jeszcze zaczął. Znam go tak ambitnego, że nie ma znaczenia, iż dzieli własną partię, że dzieli kraj. Chce zostać kanclerzem i obawiam się, że to zrobi - ocenił Jan Van Aken.

Niemcy. AfD wzywa do przyspieszonych wyborów

Już teraz pojawiają się jednak wezwania do przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Niemczech.

- Potrzebujemy rozsądnej polityki, która leży w interesie naszego kraju. Friedrich Merz oczywiście nie jest do tego właściwą osobą. Dlatego natychmiast wzywam do nowych wyborów na rzecz stabilności w naszym kraju. Tutaj nic nie jest stabilne - mówiła w rozmowie z Tomaszem Lejmanem liderka Alternatywy dla Niemiec (AfD) - Alice Weidel.

Jak dodała niemiecka polityk, Merz - w jej opinii - ma problemy we własnych szeregach. - To, co się dzieje, ze stabilnością ma mało wspólnego. Dlatego powinniśmy natychmiast temu położyć kres. Potrzebujemy wyraźnych cięć i wyraźnych kroków w kierunku stabilnego rządu w Niemczech - zaznaczyła liderka AfD.

Niemcy. Parlament nie wybrał kanclerza. Co dalej?

Po godz. 10:30 nowo wybrany kanclerz miał pojawić się u prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, by odebrać akt mianowania. W środę Merz miał odbyć pierwsze zagraniczne podróże - do Francji i do Polski.

"Niższa izba parlamentu, czyli Bundestag, ma teraz 14 dni na wybranie Merza lub innego kandydata na kanclerza bezwzględną większością głosów" - podaje agencja Reuters.

Sojusz CDU-CSU wygrał wybory z wynikiem 28,5 proc. poparcia. Fredrich Merz zgodził się na utworzenie koalicji z SPD (Socjaldemokratyczną Partią Niemiec), która zdobyła 16,4 proc. głosów. To najgorszy wynik tej partii w powojennej historii Niemiec.

Współpraca: Tomasz Lejman, korespondent Polsat News i Interii w Berlinie

