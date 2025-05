Friedrich Merz nie zdołał uzyskać większości parlamentarnej potrzebnej do objęcia stanowiska kanclerza.

- To bardzo duża niespodzianka, spore zamieszanie w parlamencie. Merz otrzymał 310 głosów, a potrzebnych było 316 . 328 ma sama koalicja CDU-CSU i SPD. Najprawdopodobniej część posłów koalicji wstrzymała się od głosu - przekazał Tomasz Lejman, korespondent Polsat News w Berlinie.

- To mało komfortowa sytuacja dla Friedricha Merza. Oznacza to, że wewnątrz koalicji nie ma zadowolenia z faktu, że ma on zostać kolejnym kanclerzem - dodał.