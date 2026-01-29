W skrócie Tom Homan zapowiedział reformę przepisów dotyczących ICE oraz redukcję liczby agentów imigracyjnych w Minnesocie.

W Minneapolis doszło do dwóch śmiertelnych incydentów z udziałem agentów ICE: zastrzelono Alexa Prettiego i Renee Good.

Opublikowana notatka wewnętrzna ICE nakazuje ograniczyć kontakty funkcjonariuszy z agitatorami i skupić działania na osobach wcześniej skazanych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na czwartkowej konferencji prasowej w Minneapolis Tom Homan stwierdził, że należy przeprowadzić "reformę przepisów dotyczących ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł - red.)". Przypomniał, że w grudniu administracja Donalda Trumpa zadecydowała o oddelegowaniu 3000 agentów imigracyjnych do Minnesoty. Homan zapowiedział, że zamierza zmniejszyć tę liczbę.

Jego słowa padły po - jak ocenił - "owocnym" spotkaniu z gubernatorem Minnesoty Timem Walzem, burmistrzem Minneapolis Jacobem Freyem i innymi lokalnymi liderami. Homan ocenił, że zostały osiągnięte "znaczące postępy", których efekty "będą widoczne tu, w Minneapolis".

Nowo mianowany doradca ds. egzekwowania przepisów imigracyjnych ogłosił, że agenci federalni przeprowadzą "ukierunkowane, strategiczne operacje" mające na celu doprowadzenie do tego, aby prawo było egzekwowane. Zapowiedział zmianę w agresywnych taktykach stosowanych przez funkcjonariuszy, które wywołały falę oburzenia w całym kraju.

Seria tragicznych zdarzeń w USA. Agenci ICE zastrzelili dwie osoby

Wypowiedź Homana padła w reakcji na serię tragicznych zdarzeń z udziałem agentów ICE. W sobotę w Minneapolis zastrzelony został 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Agenci utrzymują, że miał on podejść do nich z pistoletem.

Z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych wynika jednak, że Pretti trzymał w ręku telefon komórkowy, a nie broń. Nagrany materiał wskazuje na to, że mężczyzna został powalony na ziemię, kiedy próbował pomóc kobiecie spryskanej przez służby gazem pieprzowym.

Wcześniej, 7 stycznia, doszło natomiast do zabójstwa 37-letniej Renee Good. Kobieta została zastrzelona przez agenta migracyjnego we własnym samochodzie. Kobieta, która blokowała ulicę, została kilkakrotnie postrzelona w głowę, kiedy starała się odjechać od otaczających ją zamaskowanych funkcjonariuszy.

Zwrot w Minnesocie. Agenci ICE dostali nowe zalecenia

Jak informuje agencja Reutera, nowo wydana wewnętrzna notka od wysokiego rangą urzędnika ICE nakazuje funkcjonariuszom federalnym powstrzymać się od niepotrzebnej komunikacji i kontaktu z "agitatorami", aby nie "zaognić sytuacji".

Dyrektywa nakazuje także funkcjonariuszom celować wyłącznie w imigrantów, którzy wcześniej zostali skazani, co stanowi odejście od wcześniejszej taktyki. Zdaniem agencji funkcjonariusze ICE wcześniej doprowadzali do "losowych zatrzymań ludzi na ulicach" i żądali od nich, aby przedstawili dokument potwierdzający to, że mają prawo do legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Zdaniem Homana agenci ICE powinni uzyskać większy dostęp do danych z więzień w Minnesocie, tak aby mogli skutecznie docierać do imigrantów nielegalnie przebywających w kraju. Powiedział, że podjęcie takich kroków doprowadziłoby do zmniejszenia skali protestów w Minneapolis.

W ostatnim czasie w USA odbywały się liczne demonstracje przeciwko kontrowersyjnym działaniom agentów ICE. Homan w swoim czwartkowym przemówieniu stwierdził, że "ludzie mają prawo do pokojowego protestu", jednak ataki na funkcjonariuszy ICE "nie będą tolerowane".

"Wydarzenia": Janów Podlaski. Miasto wyrzuca strażaków z remizy Polsat News