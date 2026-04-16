W skrócie Japonia planuje złagodzenie przepisów dotyczących eksportu broni, co ma przynieść korzyści Filipinom oraz Polsce.

Reuters podaje, że polskie wojsko i filipińska marynarka wojenna mają być pierwszymi klientami po zmianie prawa, w tym w zakresie systemów antydronowych i walki elektronicznej.

Według cytowanych przez Reutersa dyplomatów, złagodzenie japońskich przepisów to szansa na zmniejszenie uzależnienia od amerykańskiej produkcji broni.

Reuters, powołując się na trzech przedstawicieli japońskiego rządu, twierdzi, że zmiany w zasadach eksportu premier Sanae Takaichi zatwierdziła w tym tygodniu. Jej rząd formalnie ma przyjąć nowe przepisy jeszcze w kwietniu.

"Pomimo że od czasów II wojny światowej Japonia w dużej mierze odizolowała się od światowych rynków zbrojeniowych, wydaje na własne siły zbrojne wystarczająco dużo pieniędzy (w tym roku 60 miliardów dolarów), aby utrzymać znaczący przemysł zbrojeniowy zdolny do produkcji zaawansowanych systemów, takich jak okręty podwodne i myśliwce" - wylicza agencja.

Japonia zmienia przepisy. Ma skorzystać m.in. Warszawa

Według japońskich urzędników w gronie pierwszych klientów mają znaleźć się polskie wojsko oraz filipińska marynarka wojenna. Warszawa i Tokio mają pomóc sobie w "uzupełnianiu luk w arsenałach", współpracując m.in. w obszarach systemów antydronowych i walki elektronicznej.

- Istnieją pewne wąskie gardła, które możemy pokonać, mając Japonię na pokładzie - skomentował Mariusz Boguszewski I Sekretarz oraz kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego w ambasadzie RP w Tokio, jednocześnie nie podając szczegółów umów.

Reuters przypomina, że z zeszłym roku polska GRUPA WB podpisała ramową umowę o współpracy technicznej i handlowej z japońską korporacją ShinMayawa Industries. Obejmowała ona kwestię rozwoju załogowych i bezzałogowych platform powietrznych.

DlaFilipin kluczowy z kolei może okazać się eksport używanych fregat. Kraj jest w ciągłym sporze z Pekinem na Morzu Południowochińskim. Tylko w tym tygodniu informowaliśmy o napięciach w rejonie wysp Spartly oraz przy rafie Scarborough Shoal. Po pierwszej zatwierdzonej umowie Filipiny mają podpisać również umowę na dostawy systemów obrony przeciwrakietowej.

Chiny reagują natychmiast. Japonia może wesprzeć ich rywala

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu dla Reutera stwierdziło, że "rządy powinny mieć świadomość, iż bezmyślne powierzanie swojego bezpieczeństwa innemu krajowi, a nawet przyłączanie się do jego kampanii wojennej, przyniesie jedynie odwrotny skutek".

Według trzech cytowanych przez Reutera europejskich dyplomatów złagodzenie japońskich przepisów to szansa na zmniejszenie uzależnienia od amerykańskiej produkcji broni, która już teraz jest nadwyrężona kolejnymi konfliktami.

"Nieprzewidywalność Trumpa, taka jak jego groźby opuszczenia sojuszu bezpieczeństwa NATO i inwazji na Grenlandię, również nasiliła naciski na dywersyfikację" - przekazali urzędnicy, prosząc o zachowanie anonimowości.

Nagła zmiana w Japonii. "Byli w zawieszeniu"

Agencja zauważa, że Japonia zaczęła stawiać pierwsze kroki w kierunku złagodzenia przepisów ponad dekadę temu, gdy ówczesny premier Japonii i mentor Takaichi Shinzo Abe złagodził niemal całkowity zakaz eksportu, by zachęcić do wspólnego rozwoju zbrojeń z sojusznikami. Ruch ten miał umożliwić przeciwstawienie się rosnącej potędze militarnej Chin.

- Japonia była w pewnym sensie w zawieszeniu z powodu II wojny światowej. Ale nieuchronnie zbliżała się do centrum globalnej polityki - wskazał Andrew Koch, założyciel Nexus Pacific, tokijskiej firmy doradczej dla przemysłu zbrojeniowego.

Biuro Takaichi odmówiło odpowiedzi na szczegółowe pytania w tym artykule. Odesłało jednak do przemówienia premier z 20 lutego, w którym powiedziała, że dokonuje ona przeglądu mechanizmów kontroli mających na celu wzmocnienie japońskiej produkcji obronnej i wzmocnienie potencjału sojuszników.

Źródło: Reuters

