Zwrot w europejskim kraju. Odpowiadają na zagrożenie z Rosji

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Parlament Finlandii zdecydował o zniesieniu obowiązujących od kilkudziesięciu lat przepisów, które uniemożliwiały rozmieszczenie broni jądrowej w tym kraju. "Ta historyczna reforma wzmacnia bezpieczeństwo Finlandii i całego NATO" - stwierdził fiński minister obrony. To kolejny krok w transformacji systemu obronnego państwa, która rozpoczęła się po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

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Pojazdy wojskowe Finalandii.
Finlandia zmienia przepisy ws. broni jądrowej. W tle NATO i RosjaBen Birchall - PA ImagesGetty Images

W skrócie

  • Parlament Finlandii uchylił wieloletni zakaz rozmieszczania broni jądrowej, co fiński minister obrony określił jako wzmocnienie bezpieczeństwa kraju i NATO.
  • Dzięki tej decyzji możliwe będzie rozmieszczanie i transport broni jądrowej na terytorium Finlandii w ramach sojuszniczych działań obronnych.
  • Media sugerują, że zmiana fińskiej polityki może być związana z planami Francji, dotyczącymi zwiększenia arsenału nuklearnego oraz dzielenia się strategicznymi zasobami z państwami sojuszniczymi.
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Decyzja o zniesieniu obowiązującego od lat osiemdziesiątych zakazu zapadła w środę w fińskim parlamencie. Zmianę poparła zdecydowana większość ustawodawców - za opowiedziały się 125 osoby, przeciw 61.

"Parlament przyjął nowelizację ustawy o energii jądrowej zdecydowaną większością dwóch trzecich głosów. Ta historyczna reforma wzmacnia bezpieczeństwo Finlandii oraz całego NATO" - skomentował w mediach społecznościowych minister obrony Antti Häkkänen.

Finlandia z historyczną zmianą. Chodzi o broń jądrową

Decyzja otwiera drogę do rozmieszczania i transportu broni jądrowej na fińskim terytorium w ramach sojuszniczych operacji obronnych. Jak twierdził Häkkänen, była to jedna z "najtrudniejszych kwestii", z jakimi borykał się resort w ostatnich latach.

"Zmiana ta wymagała wieloletnich starań, rozmów z państwami posiadającymi broń jądrową i innymi sojusznikami oraz analiz, w jaki sposób najlepiej wzmocnić bezpieczeństwo Finlandii w ramach NATO" - wskazał, dziękując parlamentarzystom i osobom zaangażowanym w ten projekt.

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Dorota Hilger
Dorota Hilger

Wcześniej polityk stwierdził, że przyjęte kilkadziesiąt lat temu podejście do broni nuklearnej nie przystaje do realiów geopolitycznych, z którymi Finowie aktualnie muszą się mierzyć.

Nowe przepisy to kolejny krok w transformacji systemu obronnego Finlandii, która rozpoczęła się po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. W 2023 roku kraj zdecydował o dołączeniu do NATO.

Francja zwiększa arsenał nuklearny

Jak spekulują media, decyzja może mieć związek z planami rozszerzenia francuskiego arsenału atomowego, które ogłosił w marcu prezydent Emmanuel Macron. - Francja zwiększy rozmiar swojego arsenału nuklearnego i wzmocni swoją siłę odstraszającą - zapowiedział wtedy.

Polityk poinformował, że razem z rozkazem powiększenia zasobów uruchomiona została inicjatywa, w ramach której broń będzie trafiała do państw sojuszniczych.

- W pewnych okolicznościach możliwe będzie rozmieszczenie strategicznych zasobów wśród sojuszników. Niemcy będą miały kluczową rolą. Polska, Holandia, Belgia, Dania także dołączą do wysiłków Francji - zapowiedział Macron.

Według francuskiego prezydenta o zmianach w doktrynie nuklearnej zostały powiadomione Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a program ma być komplementarny w stosunku do zbrojeń w ramach NATO.

- Obecnie przeżywamy okres geopolitycznych zawirowań, który niesie ze sobą wiele zagrożeń - powiedział przywódca Francji.

Źródło: Politico

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