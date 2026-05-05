Zwrot u sąsiada Ukrainy. Proeuropejski rząd z wotum nieufności

W skrócie W Rumunii przegłosowano wotum nieufności wobec proeuropejskiej koalicji rządowej premiera Ilie Bolojana, a za głosowało 281 deputowanych przy wymaganych 233.

Głosowanie miało miejsce po opuszczeniu koalicji rządzącej przez Rumuńską Partię Socjaldemokratyczną (PSD) oraz złożeniu wniosku przez PSD i Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR).

Podczas debaty przed głosowaniem głos zabrał wicepremier i minister obrony Radu-Dinel Miruța, odnosząc się do sytuacji politycznej i roli partii AUR.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podaje portal Digi24.ro, do głosowania nad wotum nieufności doszło po opuszczeniu koalicji rządzącej przez Rumuńską Partię Socjaldemokratyczną (PSD). Wniosek o przeprowadzenie głosowania został złożony przez dawnego koalicjanta oraz Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR).

Spośród 464 parlamentarzystów na sali plenarnej obecnych było 431 osób. Łączna liczba oddanych głosów wynosiła 288, z czego trzy zostały unieważnione. Przeciwko wotum nieufności opowiedziały się cztery osoby.

Tuż po głosowaniu źródła zbliżone do PSD przekazały Digi24.ro, że według socjaldemokratów udało się zebrać o wiele więcej głosów, niż było to konieczne do odwołania rządu.

Rumunia. Upadł rząd Bolojana. Koalicja straciła wcześniej większość w parlamencie

Podczas debaty nad wnioskiem swoje wystąpienie wygłosił m.in. Radu-Dinel Miruța, wicepremier i minister obrony w rządzie Bolojana.

- Ci, którzy rządzili Rumunią w ostatnich latach, a dziś nie mają już głosów, próbują wywrócić sytuację do góry nogami, licząc, że jeśli zobaczą talerze do góry nogami, znajdą lepszy. Nie przychodzę i nie mówię, co będzie dalej. Przyniosłem wam kompas, aby zagwarantować, że dopóki my (...) będziemy w tym parlamencie, nie pozwolimy, by kraj podążył w pożądanym przez was kierunku. Nie pozwolimy Moskwie decydować za pośrednictwem partii takiej jak AUR - powiedział.

Ilje Boljan stwierdził z kolei, że działania rządu zmierzające do ograniczenia państwowych wydatków wywołały - w jego ocenie - "gniew lokalnych baronów".

- Po podjęciu pierwszej fali niezbędnych działań, zaczęliśmy pracować nad redukcją wydatków państwowych i wywołaliśmy gniew lokalnych baronów, którzy nie mogli już korzystać z państwowej skarbonki jako rezerwy na projekty bez pokrycia z powodu niekompetencji. Niektórzy mają taką mentalność, że jeśli w ich okręgu są lordowie, to musi to również występować na szczeblu krajowym. Tak było w innych rządach, ale to już nie działało u nas - mówił podczas debaty nad wnioskiem.

Kiedy nowy rząd w Rumunii? "Nie mamy porozumienia ws. utworzenia koalicji"

Petrișor Peiu, senator z ramienia partii AUR przekazał po głosowaniu w rozmowie z Digi24.ro, że jego ugrupowanie nie omawiało jeszcze z PSD możliwości utworzenia wspólnego rządu.

- Nie mamy porozumienia w sprawie utworzenia koalicji rządzącej. Możemy tylko czekać na dalszy rozwój sytuacji, piłka jest teraz po stronie Nicușora Dana (prezydenta Rumunii - red.). On ma tutaj jedyną możliwą rolę konstytucyjną, zobaczymy, co się stanie - powiedział polityk.

Jednocześnie sanator zarzucił prezydentowi, że "wykluczył partię AUR z jakiejkolwiek formy porozumienia w sprawie utworzenia przyszłego rządu". - Nasze prawo do reprezentacji w przyszłym rządzie zostało cofnięte. Przyjmujemy do wiadomości decyzję Nicușora Dana, życzymy mu sukcesu i uzyskania pożądanej większości - stwierdził.

Do czasu powołania nowego rządu odwołany gabinet nadal będzie pełnić obowiązki administracyjne.

Odwołanie rządu Bolojana otwiera nowy rozdział w burzliwej w ostatnich latach rumuńskiej polityce. Równo rok temu, 5 maja 2025 r., ówczesny premier Marcel Ciolacu ogłosił rezygnację ze stanowiska oraz wyjście PSD z poprzedniego koalicyjnego rządu.

Kryzys polityczny w Rumunii. Takie zarzuty stawiano Bolojanowi

Wygrana w drugiej turze powtórzonych wyborów prezydenckich w maju 2025 r. proeuropejskiego Nicusora Dana, który pokonał prawicowego George Simiona z Sojuszu na rzecz Jedności Rumunów, zakończyła kilkumiesięczny kryzys polityczny w Rumunii.

Kryzys ten rozpoczął się od unieważnienia w grudniu 2024 r. przez Sąd Konstytucyjny pierwszej tury wyborów prezydenckich, zorganizowanych miesiąc wcześniej. Przyczyną tej decyzji były zarzuty wobec jednego z kandydatów - Calina Georgescu, który zdobył wówczas pierwsze miejsce - o nadużycia podczas kampanii i złamanie zasad uczciwej konkurencji wyborczej, a także wsparcie ze strony "podmiotu zewnętrznego", z sugestią, że chodzi o Rosję.

Po zwycięstwie Dana rozpoczęły się nowe rozmowy koalicyjne. Ostatecznie w czerwcu 2025 r. utworzona została proeuropejska koalicja rządząca, składająca się z centroprawicowej Partii Narodowo-Liberalnej (PNL) premiera Bolojana, centrolewicowej Partii Socjaldemokratycznej (PSD), liberalnego Związku Ocalenia Rumunii (USR) i Demokratycznego Związku Węgrów w Rumunii (UDMR). Partie tworzące koalicję ustaliły, że szef PNL będzie stał na czele rządu w latach 2025-27, a na lata 2027-28 szefa rządu desygnuje PSD.

Spoiwem koalicji była głównie chęć niedopuszczenia do sprawowania rządów przez ugrupowania eurosceptyczne oraz prawicowe, takie jak AUR, oraz uniknięcie przedterminowych wyborów, które skutkowałyby wzmocnieniem takich ugrupowań w parlamencie.

Od czasu objęcia władzy rząd podjął wiele niepopularnych działań, takich jak podwyżki podatków i cięcia wydatków, aby ograniczyć deficyt budżetowy kraju, najwyższy w Unii Europejskiej.

Decyzje te odbiły się na notowaniach PSD, której wyborcy przeszli do skrajnie prawicowej opozycji. Partia ta zarzucała premierowi, że wprowadzane reformy niszczą gospodarkę i prowadzą do ubożenia społeczeństwa.

"Graffiti": Czy Ziobro może liczyć na uczciwy proces? Wiceminister sprawiedliwości tłumaczy Polsat News Polsat News

Nowacka w "Graffiti" o sprawie Hołowni: To nie wstyd nie mieć wyższego wykształcenia Polsat News