W skrócie Donald Trump oświadczył, że administracja analizuje wszystkie okoliczności zastrzelenia Aleksa Prettiego w Minneapolis.

Prezydent skrytykował demokratów za chaos, który według niego doprowadził do śmierci Prettiego i Renee Good.

Trump wezwał władze Minnesoty do przekazania wszystkich nielegalnych imigrantów federalnym służbom w celu natychmiastowej deportacji.

Donald Trump w pięciominutowej rozmowie telefonicznej z dziennikiem "Wall Street Journal" odmówił bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy agent, który zastrzelił Aleksa Prettiego, postąpił odpowiednio.

- Przyglądamy się, analizujemy wszystko i dojdziemy do jakiegoś wniosku - mówił.

Dziennik zaznaczył, że przedstawiciele administracji podczas publicznych wystąpień występują w obronie agenta, a Prettiego nazywają "terrorystą".

Strzelanina w USA. Donald Trump: To nie wróży dobrze

Prezydent skrytykował 37-letniego Aleksa Prettiego, który został zabity w sobotę przez służby w Minneapolis, za posiadanie przy sobie broni podczas protestów. - Nie lubię żadnego strzelania. Nie podoba mi się to - stwierdził.

- Nie lubię, gdy ktoś idzie na protest i ma bardzo silną, w pełni naładowaną broń z dwoma załadowanymi magazynkami. To też nie wróży dobrze - dodał prezydent.

Donald Trump zasygnalizował gotowość do wycofania w pewnym momencie służb migracyjnych z Minneapolis.

- W pewnym momencie wycofamy się. Wykonaliśmy, oni wykonali, fenomenalną robotę - podkreślił prezydent.

Prezydent USA nie podał jednak konkretnego terminu, kiedy agenci mogliby zostać wycofani z miasta. Zapowiedział, że w Minnesocie pozostaną służby, które mają zajmować się oszustwami finansowymi.

Strzelanina w Minneapolis. Pierwszy komentarz Donalda Trumpa

Trump powiedział, że Pretti miał przy sobie "bardzo niebezpieczną broń, niebezpieczną i nieprzewidywalną broń". - To broń, która sama może wystrzelić, gdy ludzie o tym nie wiedzą - stwierdził.

Przypomnijmy, że amerykański resort bezpieczeństwa krajowego poinformował wcześniej, że Pretti miał przy sobie 9 mm pistolet półautomatyczny.

Jak wykazały nagrania, mężczyzna - który został powalony na ziemię podczas próby pomocy kobiecie rażonej gazem pieprzowym - nie wyjął broni schowanej za paskiem i został zastrzelony już po tym, jak funkcjonariusze odebrali mu broń.

Donald Trump oskarża demokratów. Padły wymowne słowa

To niejedyna niedzielna wypowiedź Donalda Trupa na temat sytuacji w Minnesocie. Wcześniej zarzucił on demokratom, że to z powodu "wywołanego przez nich chaosu" zginęło dwoje Amerykanów.

"W ciągu czterech lat nieudanych rządów skorumpowanego Joe Bidena i demokratów do naszego kraju napłynęły dziesiątki milionów nielegalnych imigrantów, w tym setki tysięcy skazanych morderców, gwałcicieli, porywaczy, handlarzy narkotyków i terrorystów" - napisał w serwisie Truth Social.

Trump wyraził ponadto przekonanie, że wygrał wybory w dużej części dzięki temu, że obiecał uszczelnienie granicy, co - jak podkreślił - zostało zrobione.

"Działania dotyczące deportacji trwają i w miastach i stanach zarządzanych przez republikanów te operacje przebiegają w sposób pokojowy i bezproblemowy, bo miejscowe organy egzekwowania prawa mogą współpracować z ich federalnymi odpowiednikami" - stwierdził.

"Na przykład w pięciu zarządzanych przez republikanów stanach Teksas, Georgia, Floryda, Tennessee i Luizjana służba imigracyjna ICE aresztowała 150245 nielegalnych imigrantów w ciągu minionego roku, bez ŻADNYCH protestów, zamieszek ani chaosu. Dlaczego? Bo miejscowa policja i ICE współpracują ze sobą" - zaznaczył.

Donald Trump: Zarządzane przez demokratów miasta odmawiają współpracy z ICE

Prezydent USA dodał następnie, że "zarządzane przez demokratów miasta i stany będące tzw. azylami (bezpiecznymi dla imigrantów - red.) odmawiają współpracy z ICE i w zasadzie zachęcają lewicowych agitatorów do tego, by w nielegalny sposób utrudniali im prowadzenie operacji mających na celu aresztowanie najgorszych z najgorszych"

Donald Trump zarzucił demokratom, że w ten sposób "stawiają nielegalnych imigrantów ponad płacącymi podatki, przestrzegającymi prawa obywatelami, i stworzyli niebezpieczne okoliczności dla wszystkich".

"Niestety, dwoje obywateli amerykańskich straciło życie w wyniku chaosu wywołanego przez demokratów" - oświadczył prezydent, odnosząc się do zastrzelonych w styczniu przez agentów federalnych w Minneapolis Aleksa Prettiego i Renee Good.

"Dlatego niniejszym wzywam gubernatora Minnesoty Tima Walza, burmistrza Minneapolis Jacoba Freya i każdego gubernatora i burmistrza demokratów w USA do oficjalnej współpracy z administracją Trumpa w celu wdrażania naszego państwowego prawa, zamiast stawiania oporu i podsycania podziałów, chaosu i przemocy" - napisał.

USA. Donald Trump z apelem do lokalnych władz

Trump następnie wezwał gubernatora Minnesoty i burmistrza Minneapolis do tego, by "przekazali władzom federalnym wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy są obecnie osadzeni w stanowych więzieniach i aresztach, a także wszystkich nielegalnych przestępców z aktywnym nakazem aresztowania lub z kryminalną przeszłością, w celu natychmiastowej deportacji".

"Politycy demokratów muszą współpracować z rządem federalnym, aby chronić obywateli amerykańskich w ramach szybkiego wydalenia z naszego kraju wszystkich nielegalnych imigrantów. Niektórzy demokraci, w takich miejscach jak Memphis w stanie Tennessee czy w Waszyngtonie, już to zrobili, co zaowocowało bezpieczniejszymi ulicami dla wszystkich" - oświadczył republikanin.

Przywódca Stanów Zjednoczonych wezwał też Kongres do tego, aby uchwalił ustawę, mającą zakończyć funkcjonowanie tzw. miast-azylów (sanctuary cities), które - jak stwierdził - są "przyczyną wszystkich tych problemów".

