W skrócie Christa Pike przerwała milczenie po nieudanej próbie egzekucji w stanie Tennessee.

Skazana 50-latka, która przeżyła procedurę, poinformowała o nieustającym bólu fizycznym oraz psychicznym cierpieniu wynikającym z odosobnienia.

Kobieta w oświadczeniu zaprezentowanym przez jej prawnikó wskazała, że "nie wie co będzie dalej".

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Christa Pike przerwała milczenie po nieudanej egzekucji, do której doszło miesiąc temu. Adwokaci kobiety przekazali jej oświadczenie do mediów - przekazał "New York Post".

"NYP" zaznaczył, że 50-latka skazana za morderstwo miała być pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od ponad 200 lat, zamiast tego stała się pierwszą w historii więźniarką, która przeżyła egzekucję.

"Miesiąc temu, 30 września, weszłam do sali egzekucyjnej w więzieniu Riverbend, gotowa na śmierć. Pogodziłam się z losem" - przekazała Pike w oświadczeniu.

"Kilka dni później obudziłam się sama w szpitalu, zdezorientowana i cierpiąca. Od tamtej nocy nie było ani chwili, w której nie odczuwałabym bólu" - zaznaczyła.

Kobieta wskazała, że boli ją całe ciało. "Bolą mnie ręce. Bolą mnie dłonie. Boli mnie gardło. Nadal mam trudności z mówieniem. A ból ten nie jest tylko fizyczny. Odczuwam ból w umyśle i w duszy" - dodała.

"Nie było chwili bez bólu". Pike przerywa milczenie po nieudanej egzekucji

"Od tamtej nocy jestem w dużej mierze odizolowana na oddziale medycznym więzienia, z dala od innych ludzi i więzi międzyludzkich, które tak wiele dla mnie znaczą" - przekazała.

Kobieta wskazała, że "ta izolacja niesie ze sobą własny rodzaj bólu". "Spędziłam 28 lat w izolatce i wiele z tego, czego doświadczam, jest powtórzeniem tamtych warunków" - napisała.

"Nie myślałam o życiu poza tą nocą i głęboko boli mnie niekompetencja, która postawiła tak wiele osób w tej strasznej sytuacji" - przekazała w oświadczeniu.

Pike nawiązała do zdarzenia, za które została skazana na karę śmierci. "Wciąż myślę o rodzinie mojej ofiary oraz o strasznym bólu i stracie, jakie przeżyli. Wracam do zdrowia i wiem, że staję się silniejsza. Ale powrót do zdrowia to nie to samo, co bycie w porządku" - zaznaczyła.

W swoim oświadczeniu kobieta stwierdziła, że skupia się na powrocie do zdrowia.

"Nie wiem, dlaczego przeżyłam tamtej nocy" - dodała. "Nie wiem, co będzie dalej. W niektóre dni znalezienie nadziei jest trudniejsze niż w inne. Na razie staram się zdrowieć, dzień po dniu" - zakończyła Pike.

USA. Pike wróciła do więzienia w Tennessee

50-letnia Pike przeżyła podanie dwóch dawek pentobarbitalu podczas próby egzekucji przeprowadzonej 30 września. Stan Tennessee chciał wykonać wyrok za zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer, koleżanki Pike ze szkoły. Ofiara została pobita i zadźgana w 1995 roku. Od czasu nieudanej egzekucji skazana przebywała w szpitalu.

Według organizacji Death Penalty Information Center Pike jest pierwszą osobą, która przeżyła podanie środków stosowanych podczas egzekucji przez śmiertelny zastrzyk. Nieudana egzekucja była drugim w tym roku przypadkiem, gdy stan Tennessee nie zdołał wykonać wyroku śmierci.

Fakt, że Pike przeżyła, zwrócił uwagę opinii publicznej w całym kraju i stał się kolejnym elementem debaty o karze śmierci. Nastąpiło to w czasie, gdy poparcie dla tej kary w USA jest najniższe od dziesięcioleci. Mimo to konserwatywni politycy, także w Tennessee, wciąż opowiadają się za jej stosowaniem.

Departament Więziennictwa Tennessee potwierdził powrót Pike do zakładu karnego, odmówił jednak ujawnienia szczegółów dotyczących jej stanu zdrowia i leczenia.

Republikański gubernator Bill Lee wstrzymał wykonywanie wyroków śmierci do końca roku na czas niezależnego dochodzenia w sprawie nieudanej próby egzekucji.

Prawnicy Pike zwrócili się do gubernatora o ułaskawienie i zgodę na odbycie przez nią reszty kary w więzieniu.

Źródło: "New York Post"



