Zwrot po latach. Media: Broń atomowa USA w europejskim kraju

Stany Zjednoczone prawdopodobnie przerzuciły swoją broń atomową do Wielkiej Brytanii - informuje Bloomberg. To pierwszy raz od 2008 roku. "To sygnał dla Władimira Putina, że USA nadal angażują się w bezpieczeństwo europejskie" - wskazuje agencja.