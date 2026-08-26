Zwrot na Węgrzech, chodzi o Rosję. Zdecydowane stanowisko rządu

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Rząd Węgier przygotował wytyczne dla węgierskiej delegacji na 81. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wśród nich znalazły się kwestie dotyczące wojny w Ukrainie i konfliktów na Bliskim Wschodzie. Budapeszt podkreślił m.in., że "postawa Rosji stanowi zagrożenie dla Węgier, Europy i ładu światowego".

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Premier Węgier Peter Magyar.
Węgry zajęły stanowisko wobec Rosji. "Stanowi zagrożenie"BALINT SZENTGALLAY / NURPHOTOAFP

W skrócie

  • W dokumencie podpisanym przez premiera Petera Magyara przedstawiono stanowisko Węgier na wrześniową sesję ZO ONZ dotyczące wojny w Ukrainie, konfliktów na Bliskim Wschodzie i migracji.
  • Deklaracja zawiera potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę, poparcie dla jej suwerenności i integralności terytorialnej oraz uznanie prawa Ukrainy do samoobrony.
  • W tekście wspomniano o poparciu dla wyważonych działań ONZ wobec konfliktów w Strefie Gazy, Libanie i Iranie oraz podkreślono zagrożenie dla bezpieczeństwa związanego z migracją i prawo państw do ochrony granic.
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W dokumencie, opublikowanym w nocy z wtorku na środę i podpisanym przez premiera Petera Magyara, określono stanowisko Węgier na wrześniową sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, w tym w kwestiach takich jak wojna Rosji przeciw Ukrainie, konflikty na Bliskim Wschodzie oraz migracja.

Węgry zajęły stanowisko wobec Rosji. Wytyczne na sesję ONZ

Jednym z kluczowych elementów jest określenie stanowiska Węgier wobec wojny w Ukrainie. W tekście potępiono rosyjską agresję, wyrażono poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych międzynarodowo oraz uznano prawa Ukrainy do samoobrony.

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Z treści dokumentu wynika, że "postawa Rosji stanowi zagrożenie dla Węgier, Europy i ładu światowego". Deklaracja ta stanowi poważną zmianę w stosunku do stanowiska poprzedniego węgierskiego rządu - Viktora Orbana.

Węgierska delegacja została również zobowiązana do poparcia "wyważonych działań ONZ w związku z konfliktami w Strefie Gazy, Libanie i Iranie". Iran nie powinien wejść w posiadanie broni jądrowej, a sporne kwestie należy rozwiązywać na drodze dyplomatycznej - podkreślono.

W dokumencie mowa jest też o zagrożeniu dla bezpieczeństwa związanym z migracją oraz prawie państw do ochrony swoich granic.

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