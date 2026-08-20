Zwrot na Łotwie. Ustalono pochodzenie zestrzelonego drona

Maria Literacka

Maria Literacka

Dron, który zestrzelono w piątek na Łotwie, pochodził z Ukrainy - podaje Reuters. Maszyna naruszyła przestrzeń powietrzną kraju podczas ukraińskich ataków na rosyjskie porty. Łotewskie siły zbrojne poinformowały w czwartek, że do incydentu doszło w wyniku działań Rosji.

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Grupa żołnierzy w mundurach z plecakami idzie przez wysoką trawę na tle lasu na Łotwie.
Łotwa. Zestrzelony dron pochodził z Ukrainy. Wojsko: To efekt działań Rosji. Na zdj. łotewscy żołnierzeJANIS LAIZANS / Reuters / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • Zestrzelony 14 sierpnia na Łotwie dron pochodził z Ukrainy. Naruszył przestrzeń powietrzną podczas ukraińskich ataków na rosyjskie porty.
  • Narodowe Siły Zbrojne Łotwy poinformowały, że dron wleciał do kraju od strony Białorusi najprawdopodobniej wskutek rosyjskiego oddziaływania elektromagnetycznego.
  • W ostatnich miesiącach wystąpił wzrost podobnych incydentów w krajach bałtyckich.
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Jak podały Narodowe Siły Zbrojne Łotwy (NBS), zestrzelony dron wleciał do kraju od strony Białorusi. W komunikacie przekazano, że bezzałogowiec naruszył łotewską przestrzeń powietrzną wskutek wywoływanych przez Rosję zakłóceń.

Łotwa. Zestrzelony dron pochodził z Ukrainy. "Rosja podejmuje środki zaradcze"

- Istnieje ryzyko wlatujących dronów. Ukraina, broniąc się, nadal atakuje dronami terytorium Rosji, podczas gdy Rosja podejmuje środki zaradcze - mówił w poniedziałek minister obrony Łotwy Raivis Melnis.

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Informację w tej sprawie oficjalnie potwierdziły w czwartek NBS.

"Dron zestrzelony w gminie Balvi był ukraińskim bezzałogowym statkiem powietrznym, który przedostał się na terytorium Łotwy najprawdopodobniej w wyniku rosyjskiego oddziaływania elektromagnetycznego. Wleciał on do przestrzeni powietrznej Łotwy z terytorium Białorusi" - przekazano w komunikacie.

Nie podano szczegółów dotyczących modelu bezzałogowca. Taką decyzję podjęto, "aby nie wpływać na planowane działania obronne i zdolności sił zbrojnych Ukrainy".

Rosyjska wojna elektromagnetyczna. Drony w krajach bałtyckich

Do naruszenia łotewskiej przestrzeni powietrznej doszło w piątek 14 sierpnia. Zestrzelony dron został wówczas znaleziony w pobliżu wioski Rugaji - około 35 km od granicy łotewsko-rosyjskiej.

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Agencja Reutera przypomina, że w ostatnich miesiącach odnotowano wzrost tego rodzaju incydentów. W maju rumuński F-16 zestrzelił ukraiński dron w Estonii, a w czerwcu francuski myśliwiec Rafale zestrzelił kolejny na Łotwie.

- Muszę powiedzieć, że wszystkie te incydenty są związane z rosyjskimi działaniami w zakresie wojny elektromagnetycznej, co przyczynia się do przedostawania się tych bezzałogowych statków powietrznych do łotewskiej przestrzeni powietrznej - wskazała 14 sierpnia Iveta Berzina, rzeczniczka łotewskiego wojska.

Źródło: Reuters, LSM

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