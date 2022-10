W Waszyngtonie, podobnie jak w innych stolicach świata, pod rosyjską ambasadą odbywają się proukraińskie protesty. Zbierający się tam ludzie w pokojowy sposób wyrażają swój sprzeciw wobec niczym niesprowokowanej wojnie, jaką ponad siedem miesięcy temu Rosja wytoczyła Ukrainie.

USA. Protest przed ambasadą Rosji. Zwolenniczka Putina opluła agenta Secret Service

Podczas ostatniej demonstracji jedna z kobiet w wyraźny sposób podkreśliła swoją niechęć wobec zgromadzenia. Jej zachowanie zostało nagrane, a film trafił do mediów społecznościowych.

Na początku materiału widać, jak kobieta kłóci się z mundurowymi, którzy chronili rosyjską placówkę. Rozmowa nie należała jednak do najspokojniejszych. Po ostrej wymianie zdań przeciwniczka proukraińskiej manifestacji napluła w twarz funkcjonariuszowi i zaczęła odchodzić.

Amerykańscy mundurowi nie puścili tej zniewagi płazem i zakuli kobietę w kajdanki oraz przewrócili ją na ziemię. W tym czasie tłum zaczął skandować "Zatrzymajcie swoją wojnę" oraz "Zatrzymajcie swoje ludobójstwo w Ukrainie". Przechodząca obok policjantów kobieta z dzieckiem nazwała Rosję "państwem terrorystycznym", a inna osoba podziękowała policjantom za interwencję i zaczęła bić brawo.

Z nagrania wynika, że znieważony funkcjonariusz należał do Secret Service, dlatego kobieta najprawdopodobniej odpowie za naruszenie praw agenta federalnego.

Demonstracja w Warszawie przeciwko rosyjskiej wojnie. "Precz z faszyzmem!"

W poniedziałek po masowych nalotach na ukraińskie miasta w Warszawie przy ul. Belwederskiej odbyła się demonstracja przed rosyjską ambasadą. Tłum protestował przeciwko rosyjskiej napaści na Ukrainę. Wśród zgromadzonych dominowali Polacy, Ukraińcy i Białorusini.

Manifestujący skandowali: "Putin won!", "Terrorysta!" i "Precz z faszyzmem!". Wznosili też okrzyki na cześć Ukrainy i ukraińskich żołnierzy. Oprócz flag narodowych i unijnych przed ambasadą rozwinęli także dużą flagę w ukraińskich barwach z biało-czerwonym sercem w środku.

Wielu protestujących przyniosło transparenty z napisanym po angielsku hasłem "Russia is a terrorist state" (Rosja to państwo terrorystyczne). Jedna z przybyłych przed ambasadę Białorusinek trzymała również transparent o treści: "Białoruś to nie Łukaszenka".