W skrócie 65 proc. wyborców Donalda Trumpa popiera interwencję zbrojną USA w co najmniej jednym państwie, najczęściej wskazywany jest Iran (50 proc.).

21 proc. ankietowanych poparło działania zbrojne przeciwko Grenlandii, a 32 proc. wskazało Meksyk, natomiast 28 proc. Kolumbię i Kubę.

Wśród wyborców Kamali Harris poparcie dla interwencji w Iranie wynosi 18 proc., a 44 proc. ogółu Amerykanów uważa, że Trump zbyt dużo czasu poświęca polityce zagranicznej.

W najnowszym sondażu, przygotowanym na zlecenie amerykańskiego portalu Politico, wyborcy prezydenta Donalda Trumpa zostali zapytani o swój stosunek do możliwości podjęcia przez Stany Zjednoczone działań zbrojnych przeciwko konkretnym państwom.

Jak się okazuje, 65 proc. z nich chciałoby interwencji w co najmniej jednym z wymienionych państw. Najwięcej zwolenników ma atak na Iran - popiera go 50 proc. badanych.

Sondaż. Wyborcy Donalda Trumpa podzieleni ws. Iranu

Kolejne miejsca zajęły państwa mocno kojarzone z prowadzoną przez amerykańską administrację polityką antynarkotykową - Meksyk (32 proc.) i Kolumbia (28 proc.). Tuż za podium znalazła się Kuba (28 proc.).

Na szarym końcu z kolei uplasowały się Islandia (16 proc.) i Grenlandia (21 proc.), która w ostatnich tygodniach stała się przedmiotem ostrego sporu między Stanami Zjednoczonymi a Europą.

Warto zwrócić uwagę także na wyniki Chin (25 proc.) i Tajwanu (24 proc.).

Do agresywnej retoryki Donalda Trumpa dużo bardziej sceptyczni okazują się wyborcy, którzy podczas wyborów prezydenckich wybrali Kamalę Harris. Wśród nich poparcie dla interwencji w Iranie wynosi 18 proc. W przypadku pozostałych państw okazuje się jeszcze niższe.

Grenlandia i Iran. Wyborcy ocenili działania Trumpa

Badani zostali zapytani także o ogólną ocenę działań Trumpa w kontekście polityki zagranicznej. Łącznie 44 proc. wszystkich Amerykanów uważa, że poświęcił jej od rozpoczęcia drugiej kadencji zbyt wiele czasu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku zwolenników prezydenta. Wśród nich 56 proc. badanych wskazało, że ilość czasu poświęcanego na kwestie międzynarodowe jest odpowiednia.

Dla porównania, 66 proc. wyborców Harris wyraziło obawy, dotyczące koncentracji na polityce zagranicznej. Ponad połowa z nich (52 procent) sprzeciwiła się także amerykańskiej operacji wojskowej w Wenezueli. 73 procent wyborców Trumpa poparło tę akcję.

Źródło: Politico

