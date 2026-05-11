Zwiększają loty zwiadowcze wokół Kuby. Rośnie napięcie na Karaibach

Patryk Idziak

Aktualizacja

Siły powietrzne USA w ostatnich miesiącach znacząco zwiększyły liczbę lotów zwiadowczych w rejonie Kuby - podała stacja CNN. Z powodu utrzymywanych sankcji mieszkańcy karaibskiej wyspy mierzą się kryzysem humanitarnym. Nieustannie istnieje groźba amerykańskiej interwencji militarnej w tym kraju.

Samolot patrolowy marynarki wojennej USA nad Kubą na tle nieba z chmurami
Samoloty zwiadowcze sił USA w rejonie Kuby. Coraz więcej takich działań.

  • Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych w ostatnich miesiącach znacząco nasiliły loty zwiadowcze w rejonie Kuby, co przyczynia się do wzrostu napięcia na Karaibach.
  • Większość lotów rozpoznawczych wojsk USA wokół Kuby była realizowana przez samoloty P-8A Poseidon, RC-135V Rivet Joint oraz drony MQ-4C Triton, głównie nad Hawaną i Santiago de Cuba.
  • W ostatnim czasie Stany Zjednoczone skierowały pomoc humanitarną na Kubę, jednocześnie wprowadzając sankcje na tamtejszy konglomerat kontrolowany przez rząd i wojsko.
Z obliczeń stacji CNN - dokonanych m.in. przy użyciu publicznie dostępnych danych z platform do śledzenia lotów, takich jak Flight Radar 24 - wynika, że od 4 lutego w rejonie Kuby pojawiło się co najmniej 25 maszyn powietrznych wojsk USA.

Kuba. Loty zwiadowcze sił USA w pobliżu wyspy

Loty rozpoznawcze odbyły się głównie w pobliżu stolicy kraju Hawany oraz miasta Santiago de Cuba.

Większość obserwacji, jak wynika z szacunków stacji, została przeprowadzona przez samoloty P-8A Poseidon przeznaczone do rozpoznania morskiego, a także samoloty RC-135V Rivet Joint przystosowane do rozpoznania elektronicznego.

Dodatkowo, jak wynika z analiz, amerykańskie siły wysłały tam też drony MQ-4C Triton.



Ryzyko ataku Stanów Zjednoczonych na Kubę

Przed lutym tego typu publicznie widoczne operacje lotnicze były niezwykle rzadkie w tym rejonie - zauważyła CNN.

W ostatnich tygodniach prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump kilkakrotnie zasugerował, że amerykańskie wojska mogłyby uderzyć na Kubę, aby obalić tamtejszy reżim.

W czwartek po spotkaniu z Trumpem prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva stwierdził, że otrzymał zapewnienie od swego rozmówcy, że USA nie zamierzają atakować Kuby.



Kryzys energetyczny na Kubie. Rubio rozmawiał o tym z papieżem

W zeszłym tygodniu temat Kuby pojawił się w rozmowie Marco Rubio z papieżem Leonem XIV. Sekretarz stanu USA powiedział, że Waszyngton jest gotów udzielić większej pomocy humanitarnej wyspiarskiemu państwu. Przypomnijmy, Hawana zmaga się z potężnym kryzysem energetycznym.

Rubio zadeklarował, że Stany Zjednoczone przekazały Kubie sześć milionów dolarów na pomoc humanitarną za pośrednictwem Kościoła i zaoferowały dodatkowe 100 mln tamtejszemu rządowi do dystrybucji, czego jednak nie zaakceptowano.

W czwarte USA nałożyły sankcje na konglomerat kontrolowany przez Kubę i jej wojsko w celu wywarcia wpływu na przywódców wyspy.



