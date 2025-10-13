Zuchwała kradzież z ogrodu botanicznego w Niemczech. "To dla nas cios"

Z ogrodu botanicznego w Dortmundzie skradziono dziwidło olbrzymie. Nieznani sprawcy wykopali i wynieśli ważącą 30 kilogramów bulwę. "To dla nas cios. Mamy nadzieję, że złodzieje pożałują swojej decyzji" - oświadczył jeden z pracowników obiektu. Kwitnienie dziwidła olbrzymiego ze względu na jego spektakularne rozmiary i niezwykły zapach jest prawdziwą gratką dla miłośników roślin.

Dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zdjęcie archiwalne
Dziwidło olbrzymie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Zdjęcie archiwalneMateusz WlodarczykAgencja FORUM

Śmierdząca, ale uwielbiana przez tłumy roślina zniknęła z ogrodu botanicznego Rombergpark w Dortmundzie - informują niemieckie media. Mowa o dziwidle olbrzymim, które tamtejsi opiekunowie nazwali David.

Podczas inspekcji pracownicy odkryli, że nieznani sprawcy wykopali z doniczki uśpioną bulwę tej rzadkiej i spektakularnej kwitnącej rośliny ważącej od 20 do 30 kilogramów. Władze ogrodu zawiadomiły policję.

Dziwdło olbrzymie skradzione w Niemczech. "Mam nadzieję, że złodzieje pożałują"

"Kradzież Davida to dla nas cios" - napisał Hendrik Denkhaus z ogrodu Rombergpark w oświadczeniu. "Wielu mieszkańców Dortmundu czekało na kolejny rozkwit. Mamy nadzieję, że złodzieje pożałują swojej decyzji i zwrócą Davida" - dodał.

Zdaniem Denkhausa wartość materialna rośliny jest trudna do oszacowania, ale "straty dla ogrodu i miasta Dortmund są znaczące".

Każde dziwidło olbrzymie (Amorphophallus titanum) kwitnie tylko przez krótki czas i to co kilka lat. Ma największy kwiatostan w królestwie roślin i wydziela specyficzny zapach, który ma pomóc w zapylaniu - przyciąga bowiem owady takie jak chrząszcze padlinożerne i muchówki.

    Dziwidło olbrzymie kwitnie co kilka lat. Niezwykłe widowisko przyciąga tysiące ludzi

    Dziwidło olbrzymie należy do rodziny obrazkowatych (Araceae) i pochodzi z lasów równikowych Sumatry. Jego kwiatostan może osiągać trzy metry wysokości i ponad 1,5 metra szerokości. Kwiatostan i liść wyrastają z ukrytej pod ziemią bulwy ważącej nawet kilkadziesiąt kilogramów.

    Podczas kwitnienia dziwidła olbrzymiego w latach 2018 i 2021, by podziwiać to niezwykłe widowisko, do ogrodu w Dortmundzie zawitało tysiące gości - podały władze miasta.

    Dziennik "Der Spiegel" pisze, że "David" wytworzył niedawno pojedynczy liść, który zwiądł pod koniec września. Zespół opiekunów ponownie przyspał bulwę ziemią.

    W sierpniu dziwidło olbrzymie zakwitło w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

