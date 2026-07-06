W skrócie W niedzielny poranek w Muzeum Lalique na wschodzie Francji doszło do włamania, podczas którego skradziono biżuterię wartą kilka milionów euro.

Sprawcy uszkodzili drzwi wejściowe, zniszczyli sześć gablot i zabrali około 20 sztuk biżuterii kryształowej, której nie można łatwo spieniężyć ani przetopić.

Wcześniej, w październiku 2025 roku, w Luwrze miało miejsce głośne włamanie, podczas którego przestępcy ukradli klejnoty koronne o wartości około 88 milionów euro.

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Do włamania doszło w niedzielny poranek w Muzeum Lalique w miejscowości Wingen-sur-Moder na wschodzie Francji. Jak poinformowało muzeum w mediach społecznościowych, "skradziono biżuterię wartą kilka milionów euro".

Według informacji przekazanych przez żandarmerię w rozmowie z serwisem franceinfo, sprawcy uszkodzili drzwi wejściowe oraz zniszczyli sześć gablot wystawowych. Jak podały służby, napastnicy działali w grupie i byli zamaskowani. Włamanie zakończyło się zniszczeniem ekspozycji oraz kradzieżą cennych eksponatów jubilerskich.

Placówka przekazała, że incydent wymusił jej czasowe zamknięcie. W obiekcie znajduje się około 650 dzieł Rene Lalique'a - mistrza szkła i biżuterii, którego twórczość stanowi fundament kolekcji muzeum.

Zniknęła biżuteria warta miliony euro. Skradziono około 20 eksponatów

Według informacji przekazywanych przez francuskie media, skradziono około 20 sztuk biżuterii. Jak podają śledczy, zrabowane obiekty to biżuteria kryształowa, bez kamieni szlachetnych, której nie można łatwo spieniężyć ani przetopić.

- Są to przedmioty nie do sprzedania - podkreślał burmistrz Wingen-sur-Moder i wiceprezes muzeum Christian Dorschner w rozmowie z ICI Alsace.

Trwa analiza nagrań z monitoringu, który - jak zapewniają władze muzeum - działał w momencie zdarzenia. Śledztwo prowadzi wydział kryminalny żandarmerii w Strasburgu oraz jednostki w departamencie Bas-Rhin.

Według ustaleń cytowanych przez francuskie media, system alarmowy został uruchomiony prawidłowo. - Wszystkie alarmy były na miejscu, monitoring wideo, wszystko działało - podkreślał burmistrz Christian Dorschner, jednocześnie krytykując działanie firmy ochroniarskiej.

Jak wynika z relacji, zanim służby ochrony zareagowały, na miejscu pojawiła się sprzątaczka, która jako pierwsza powiadomiła policję. To właśnie ta sekwencja zdarzeń budzi obecnie największe wątpliwości śledczych i lokalnych władz.

Francja. Muzeum Lalique - co można tam zobaczyć?

Muzeum otwarte w 2011 roku, prezentuje dorobek Rene Lalique'a (1860-1945) - jednego z najważniejszych twórców secesji i art deco. Placówka znajduje się w pobliżu historycznej fabryki założonej w 1921 roku i gromadzi ponad 650 obiektów, od biżuterii po szkło artystyczne.

Prezydent regionu Grand Est Franck Leroy określił włamanie jako "niedopuszczalny atak na nasze dziedzictwo". Jak podkreślił, ucierpiało nie tylko muzeum, ale także "symboliczne miejsce naszej historii, naszej wiedzy i naszej kultury".

Kolejne włamanie do muzeum we Francji. Zniknęła cenna biżuteria

Sprawa budzi duże emocje we Francji również w kontekście wcześniejszych kradzieży w instytucjach kultury, które zwiększyły uwagę służb na obiekty muzealne o szczególnym znaczeniu.

Przypomnijmy, że w październiku 2025 r. w Luwrze doszło do jednego z najbardziej spektakularnych włamań w historii muzeum. Czteroosobowa grupa przestępców w biały dzień dostała się do Galerii Apollina przy użyciu podnośnika zamontowanego na ciężarówce. Udając pracowników budowlanych, weszli przez balkon od strony Sekwany i sforsowali zabezpieczenia gablot.

Cała akcja trwała zaledwie kilka minut. Złodzieje użyli szlifierek tarczowych, aby rozciąć szkło i zabrać osiem klejnotów koronnych o łącznej wartości szacowanej na ok. 88 mln euro.

Podczas ucieczki sprawcy porzucili część sprzętu oraz jedną z koron, ale zdołali zniknąć na skuterach zanim służby zdążyły zareagować. Śledztwo wykazało poważne luki w systemie bezpieczeństwa - część kamer nie obejmowała newralgicznych miejsc muzeum. Sprawa wywołała we Francji ogromny skandal i debatę o ochronie najcenniejszych zbiorów Luwru.

Źródła: franceinfo, "Le Parisien"





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