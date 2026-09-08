W skrócie Dwóch mężczyzn włamało się do muzeum Renoira w Cagnes-sur-Mer we Francji i ukradło cztery dzieła sztuki. Jeden obraz został zgubiony podczas ucieczki.

Według informacji mediów wartość skradzionych obrazów oszacowano na dziewięć milionów euro. Władze nie podają, które dzieła zniknęły.

W ostatnim czasie doszło do serii kradzieży we francuskich muzeach, w tym do rabunku klejnotów koronnych z Luwru.

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"Alarm w muzeum został uruchomiony o 5:48. Zaledwie pięć minut później, o 5:53, na miejscu pojawiła się policja miejska" - poinformował burmistrz Cagnes-sur-Mer Bryan Masson.

Sprawców kradzieży zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Byli to dwaj mężczyźni. Uciekając z miejsca zdarzenia, zgubili jeden ze skradzionych obrazów. Nie wiadomo, czy został on uszkodzony czy nie - podaje "La Dépêche".

Kradzież w muzeum Renoira. Sprawcy połasili się na kilka obrazów

Przestępcy zdołali zbiec z pozostałymi cennymi dziełami sztuki.

Jak podaje "Le Monde", wartość skradzionych obrazów została oszacowana na dziewięć milionów euro. Na tę chwilę media i miejscowe władze nie podają, które obrazy zniknęły.

W muzeum w Cagnes-sur-Mer prezentowane są dzieła Pierre-Auguste'a Renoira, jednego z najsłynniejszych impresjonistów.

Kradzież we francuskim muzeum. Trwa policyjna obława

Trwa intensywna obława za sprawcami kradzieży. Od rana na miejscu pracuje policja miejska oraz krajowa.

"Atak na Muzeum Renoira to atak na część historii i dziedzictwa Cagnes-sur-Mer. Te wydarzenia są szczególnie poważne" - podkreślił burmistrz Masson.

"Potwierdzają one również pilną potrzebę wdrożenia kompleksowego planu zabezpieczenia naszych muzeów i ochrony dzieł sztuki, planu, do którego się zobowiązałem" - dodał, deklarując, że na ochronę dziedzictwa narodowego zostaną przeznaczone "wszystkie niezbędne środki".

Seria włamań do muzeów we Francji. Zniknęły cenne eksponaty

Francuskie media przypominają, że do kradzieży w muzeum Renoira doszło niespełna rok od głośnego włamania do Luwru. 19 października 2025 roku do słynnego muzeum wtargnęli sprawcy, którzy zrabowali osiem klejnotów koronnych. Ich wartość oszacowano na 88 mln euro.

Pod koniec lipca z muzeum w Châtillon-sur-Seine we Francji został zrabowany unikatowy złoty celtycki naszyjnik. Eksperci zwracają uwagę na jego ogromną wartość i podkreślają, że ma on około 2500 lat.

Również w lipcu złodzieje wdarli się do muzeum Lalique w Wingen-sur-Moder we wschodniej części kraju. Przestępcy rozbili sześć pancernych gablot, zabierając ze sobą około 20 unikatowych eksponatów, których wartość została oszacowana na ponad cztery miliony euro.

Źródła: agencja Reutera, "La Dépêche", "Le Monde"



