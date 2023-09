Do szokujących zdarzeń doszło w mieście Einbeck w Dolnej Saksonii . Jak wynika z doniesień mediów, prokuratura wszczęła śledztwo wobec nieznanego mężczyzny, który próbował zabić dziecko z Ukrainy.

Brutalny, ksenofobiczny atak

Jak opisują historię lokalne media, nieznany sprawca podszedł do grupy dzieci z Ukrainy, które spędzały czas na moście w Einbeck. Mężczyzna był oburzony, że rozmawiają w języku ukraińskim. Gdy usłyszał odmowę rzucił się do szaleńczych ataków, krzycząc, że to "Ukraina jest odpowiedzialna za rozpoczęcie wojny".