W skrócie W Tiranie doszło do gwałtownych antyrządowych zamieszek, w trakcie których protestujący rzucali w policję koktajle Mołotowa, kamienie i materiały pirotechniczne.

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w wyniku starć rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym funkcjonariusze policji oraz dziennikarze.

Policja odpowiedziała na agresję użyciem armatek wodnych, gumowych kul oraz gazu łzawiącego zrzucanego z dronów.

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Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać starcia między protestującymi a funkcjonariuszami policji. Demonstranci rzucali w policjantów kamieniami, petardami, fajerwerkami i koktajlami Mołotowa. Na jednym nagraniu widać funkcjonariusza w płonącym mundurze.

Uczestnicy zamieszek zaatakowali też budynki rządowe. W niektórych wybijali szyby. Podpalono również budynek Ministerstwa Środowiska.

Drony wykorzystywane przez albańską policję VLASOV SULAJ / NURPHOTO AFP

Zamieszki w Tiranie ADNAN BECI AFP

Policja odpowiedziała armatkami wodnymi i gazem łzawiącym, zrzucanym na protestujących z dronów. Na jednym z nagrań widać jak demonstranci strącają jeden z bezzałogowców, a następnie go niszczą. Agencja AFP informuje, że jej reporter był świadkiem jak jeden z policjantów strzela do protestujących gumowymi kulami.

Według Ministerstwa Zdrowia w wyniku zamieszek rannych zostało co najmniej 35 osób. Wśród poszkodowanych znaleźli się również funkcjonariusze policji oraz dziennikarze.

Zamieszki w Albanii. Wstrząsające nagrania obiegły internet

W stolicy Albanii w sobotę po raz kolejny doszło do antyrządowych protestów. Demonstracje rozpoczęły się w maju w związku z planami budowy luksusowego hotelu na terenach objętych ochroną. Z projektem powiązana była rodzina prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zamieszki w Albanii Vlasov Sulaj / NurPhoto AFP

W październiku protesty ponownie przybrały na sile. Albańczycy zarzucają rządzącym korupcję, problemy w służbie zdrowia oraz brak perspektyw dla młodych ludzi.

Podczas sobotniej demonstracji wzywano do dymisji premiera Ediego Ramy. Rząd zaprzecza zarzutom o korupcję i wezwał do dialogu w sprawie postulatów protestujących. Władze wprowadziły również obniżkę cen paliw oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla ubogich rodzin, próbując wyciszyć protesty.

Źródło: AFP



