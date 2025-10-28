W skrócie Huragan Melissa zbliża się do Jamajki jako burza kategorii 5., grożąc katastrofalnymi skutkami dla wyspy, ze szczególnym zagrożeniem dla południowego wybrzeża i infrastruktury.

Rząd apeluje o ewakuację na wyżej położone tereny, jednak wielu mieszkańców odmawia opuszczenia swoich domów mimo ryzyka.

Melissa porównywana jest do historycznych katastrof, takich jak Maria i Katrina, a jej wolne tempo zwiększa potencjał destrukcji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Huragan Melissa zbliżający się nieuchronnie do Jamajki osiągnął w poniedziałek 5. kategorię w skali Saffira-Simpsona. To najwyższa z możliwych, zapowiadająca katastrofalne skutki dla wyspy.

Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) wskazało, że huragan osiągnął prędkość 280 km/h. Naukowcy przestrzegają, że zjawisko przyniesie ze sobą gwałtowne powodzie, osuwiska i gwałtowny wiatr. Mieszkańcy zmierzą się prawdopodobnie z długotrwałymi przerwami w dostawach prądu, problemach z komunikacją, a także znacznymi szkodami w infrastrukturze.

Południowe wybrzeże Jamajki narażone jest na falę sztormową, która może podnieść poziom wody o cztery metry.

Jamajka. Kraj przygotowuje się na nadejście huraganu Melissa

Władze Jamajki zaapelowały do obywateli o schronienie się w wyżej położonych częściach wyspy. Premier Andrew Holness wskazał, że ewakuacja jest konieczna dla "dobra narodu, jakim jest ratowanie życia".

W rozmowie z CNN stwierdził, że narażony na największe zniszczenia jest zachodni kraniec wyspy. - Nie sądzę, by w tym regionie istniała jakaś infrastruktura, która wytrzymałaby sztorm kategorii 5. - nie ukrywał szef jamajskiego rządu.

Pomimo apeli, duża część mieszkańców decyduje się pozostać jednak w swoich domach. Minister samorządu lokalnego Desmond McKenzie informował w poniedziałek wieczorem, że z 880 schronisk tylko do 133 przybyły ewakuujące się osoby.

- Nie ruszam się. Nie wierzę, że uda mi się uciec przed śmiercią - powiedział w rozmowie z AFP jeden z mieszkańców Port Royal w Kingston. - Po prostu nie chcę stąd wyjeżdżać - wskazywał inny rozmówca agencji.

Premier Holness pozostawia kwestię ewakuacji woli obywateli. - Zostaliście ostrzeżeni. Teraz od was zależy, czy wykorzystanie te informacje, by podjąć właściwą decyzję - mówił w czasie konferencji.

Huragan Melissa porównywana do Marii i Katriny

Szacuje się, że huragan Melissa może pozostawić podobne zniszczenia do tych, które przyniosły kataklizmy Maria w 2017 r. i Katrina w 2005 r. Naukowcy wskazują, że siła huraganu, który zmierza do Jamajki, leży w jego tempie. Jest bardzo powolny - porusza się z prędkością najwyżej 5 km/h - co oznacza, że ma "więcej czasu" na to, by dokonywać zniszczeń.

Rozwiń

Huragan jeszcze nie uderzył w wyspę, a już przyczynił się do śmierci jej trzech mieszkańców - zginęli w czasie przygotowań do przejścia kataklizmu, pracując na drabinach i ścinając gałęzie drzew.

Naukowcy przewidują, że po tym jak Melissa uderzy w Jamajkę, we wtorek wieczorem przetoczy się przez wschodnie rejony Kuby.

"Wydarzenia": Zniszczony dom w Wyrykach. Mieszkańcy wciąż czekają na pomoc Polsat News