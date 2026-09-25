Został ciężko ranny w zamachu na Trumpa. Nie żyje James Copenhaver

Alicja Krause

Oprac.: Alicja Krause

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Zmarł James Copenhaver, jeden z uczestników wiecu wyborczego w 2024 roku w Pensylwanii, gdzie doszło do zamachu na Donalda Trumpa. Copenhaver w zdarzeniu doznał ciężkich obrażeń, które wymagały licznych operacji. "Jim zachował pozytywne nastawienie mimo niewyobrażalnych trudności" - wspominał go w pożegnalnym wpisie Trump.

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Donald Trump osłaniany przez ochroniarzy przy mównicy z napisem „TRUMP - MAKE AMERICA GREAT AGAIN! 2024” podczas zamachu w 2024 roku.
Donald Trump podczas zamachu z 2024 roku (zdj. archiwalne)Brendan McDermid / ReutersAgencja FORUM

W skrócie

  • James Copenhaver zmarł po tym, jak został poważnie ranny podczas zamachu na Donalda Trumpa w Pensylwanii w 2024 roku.
  • W wyniku postrzałów Copenhaver dożywotnio zmagał się z problemami zdrowotnymi, utratą czucia w nodze oraz trudnościami w poruszaniu się.
  • Copenhaver i jego żona pozwali władze federalne, oskarżając Secret Service i ministerstwo bezpieczeństwa krajowego o zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa podczas wiecu.
  • Donald Trump i rodzina Copenhavera określili go jako patriotę oraz podkreślali jego odwagę i pozytywne nastawienie mimo trudności.
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Agencja Associated Press podała, że James Copenhaver miał 76 lat. Kiedy 20-letni napastnik otworzył ogień z pobliskiego dachu w Butler w Pensylwanii, zwolennik republikanina znajdował się na trybunach.

Został trafiony w ramię i brzuch, a rany spowodowały u niego trwałe problemy zdrowotne i konieczność poruszania się o lasce. Zmarł w środę w szpitalu West Penn w Pittsburghu.

W trakcie incydentu na miejscu zginął Corey Comperatore, który osłonił rodzinę przed kulami. Donald Trump doznał obrażeń w prawe ucho. Inny postrzelony uczestnik wiecu, David Dutch, przeżył.

James Copenhaver nie żyje. Został ranny w zamachu na Trumpa w Pensylwanii

Copenhaver doznał obrażeń, które wymagały licznych operacji, w tym zabiegu związanego z przecięciem jelita grubego. Mężczyzna zmagał się też z trwałymi uszkodzeniami nerek i innymi dolegliwościami, w tym utratą czucia w nodze. W pozwie określono rany jako "wyniszczające, ciężkie, trwałe i zmieniające życie".

AP przypomniała, że w czerwcu Copenhaver wraz z żoną, Marianne Copenhaver, pozwali władze federalne. Zarzuciły Secret Service i ministerstwu bezpieczeństwa krajowego "całkowite zaniedbanie" w kwestii zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podczas wiecu.

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Informację o śmierci 76-latka przekazał w czwartek jego prawnik, Joseph Feldman, który dodał, że mężczyzna zmarł w otoczeniu bliskich. Nie sprecyzowano, czy śmierć miała bezpośredni związek z obrażeniami odniesionymi podczas wiecu.

Donald Trump żegna Jamesa Copenhavera. "Wykazał się ogromną dzielnością"

"Jako weteran z dumą służył naszemu krajowi w siłach zbrojnych, a jego miłość do ojczyzny nigdy nie słabła. James był prawdziwym amerykańskim patriotą, głęboko wierzącym w wolności i ideały, na których zbudowano ten naród; uosabiał on najlepsze cechy naszego wspaniałego kraju" - podkreśliła rodzina.

W mediach społecznościowych Donald Trump nazwał w czwartek Copenhavera "prawdziwym amerykańskim patriotą".

"Jim wykazał się ogromną dzielnością, odważnie kontynuując walkę, walcząc, walcząc i walcząc oraz zachowując pozytywne nastawienie mimo niewyobrażalnych trudności" - napisał republikanin.

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