W skrócie James Copenhaver zmarł po tym, jak został poważnie ranny podczas zamachu na Donalda Trumpa w Pensylwanii w 2024 roku.

W wyniku postrzałów Copenhaver dożywotnio zmagał się z problemami zdrowotnymi, utratą czucia w nodze oraz trudnościami w poruszaniu się.

Copenhaver i jego żona pozwali władze federalne, oskarżając Secret Service i ministerstwo bezpieczeństwa krajowego o zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa podczas wiecu.

Donald Trump i rodzina Copenhavera określili go jako patriotę oraz podkreślali jego odwagę i pozytywne nastawienie mimo trudności.

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Agencja Associated Press podała, że James Copenhaver miał 76 lat. Kiedy 20-letni napastnik otworzył ogień z pobliskiego dachu w Butler w Pensylwanii, zwolennik republikanina znajdował się na trybunach.

Został trafiony w ramię i brzuch, a rany spowodowały u niego trwałe problemy zdrowotne i konieczność poruszania się o lasce. Zmarł w środę w szpitalu West Penn w Pittsburghu.

W trakcie incydentu na miejscu zginął Corey Comperatore, który osłonił rodzinę przed kulami. Donald Trump doznał obrażeń w prawe ucho. Inny postrzelony uczestnik wiecu, David Dutch, przeżył.

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Copenhaver doznał obrażeń, które wymagały licznych operacji, w tym zabiegu związanego z przecięciem jelita grubego. Mężczyzna zmagał się też z trwałymi uszkodzeniami nerek i innymi dolegliwościami, w tym utratą czucia w nodze. W pozwie określono rany jako "wyniszczające, ciężkie, trwałe i zmieniające życie".

AP przypomniała, że w czerwcu Copenhaver wraz z żoną, Marianne Copenhaver, pozwali władze federalne. Zarzuciły Secret Service i ministerstwu bezpieczeństwa krajowego "całkowite zaniedbanie" w kwestii zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podczas wiecu.

Informację o śmierci 76-latka przekazał w czwartek jego prawnik, Joseph Feldman, który dodał, że mężczyzna zmarł w otoczeniu bliskich. Nie sprecyzowano, czy śmierć miała bezpośredni związek z obrażeniami odniesionymi podczas wiecu.

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"Jako weteran z dumą służył naszemu krajowi w siłach zbrojnych, a jego miłość do ojczyzny nigdy nie słabła. James był prawdziwym amerykańskim patriotą, głęboko wierzącym w wolności i ideały, na których zbudowano ten naród; uosabiał on najlepsze cechy naszego wspaniałego kraju" - podkreśliła rodzina.

W mediach społecznościowych Donald Trump nazwał w czwartek Copenhavera "prawdziwym amerykańskim patriotą".

"Jim wykazał się ogromną dzielnością, odważnie kontynuując walkę, walcząc, walcząc i walcząc oraz zachowując pozytywne nastawienie mimo niewyobrażalnych trudności" - napisał republikanin.



