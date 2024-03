Podziękowała również noszącym żałobę po śmierci jej małżonka i wskazała, że to jest właśnie "prawdziwa miłość ludzi". Podczas uroczystości pogrzebowych niektórzy uczestnicy skandowali "Putin jest mordercą" oraz "Nie dla wojny". Działo się tak mimo przestróg Kremla , by nie organizować nielegalnych wieców.

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Żałobnicy nadal odwiedzają cmentarz

Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej 16 lutego, miał 47 lat. W więzieniu znalazł się w styczniu 2021 roku, gdy przyleciał do Rosji z Niemiec . W tym drugim kraju był wcześniej na leczeniu po tym, jak został otruty nowiczokiem . Jego stan był wówczas bardzo poważny.

Julia Nawalna do męża. "Mam tyle nieopowiedzianych historii, zapisanych piosenek"

Wdowa po polityku pisała w dniu jego pochówku, że dziękuje mu "za 26 lat absolutnego szczęścia". "Tak, nawet przez ostatnie trzy lata. Za miłość, za to, że zawsze mnie wspierasz, za to, że rozśmieszasz mnie nawet z więzienia, za to, że zawsze o mnie myślisz. Nie wiem, jak żyć bez ciebie, ale postaram się, abyś tam na górze był szczęśliwy i dumny ze mnie. Nie wiem, czy sobie z tym poradzę, czy nie, ale spróbuję" - przekazała w krótkim liście.