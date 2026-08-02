W skrócie Okręt Thaon di Revel przeprowadził inspekcję tankowca Toa Payoh, należącego do rosyjskiej floty cieni i objętego sankcjami Unii Europejskiej. W akcji pomógł polski samolot patrolowy.

Operacja odbyła się na Morzu Śródziemnym. Tankowiec płynął pod banderą Kamerunu. Początkowo dowódca statku odmówił współpracy, co poskutkowało wykorzystaniem helikoptera.

Rosyjska "flota cieni" składa się głównie ze starszych tankowców o niejasnej strukturze własności, które są objęte zakazem wpływania do portów UE i korzystania z usług morskich.

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"Thaon di Revel, okręt flagowy operacji EUNAVFOR Med IRINI, misji Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym, przeprowadził inspekcję tankowca Toa Payoh, objętego sankcjami Unii Europejskiej i należącego do tzw. rosyjskiej floty cieni, w celu sprawdzenia jego narodowości, która w przypadku statków jest ustalana na podstawie bandery, pod którą mają prawo pływać" - poinformowało włoskie Ministerstwo Obrony na platformie X.

Włosi weszli na tankowiec "floty cieni". W akcji pomagali Polacy

Resort dodał, że tankowiec płynął pod banderą Kamerunu. Włoska agencja prasowa Ansa ustaliła, że wypłynął on 16 lipca z portu w Beninie i kierował się do Stambułu. Do jego przechwycenia doszło na zachód od Pantellerii - włoskiej wyspy na Morzu Śródziemnym.

"Chciałbym pogratulować personelowi okrętu Thaon di Revel i wszystkim żołnierzom zaangażowanym w operację za profesjonalizm, przygotowanie i stanowczość, jakie okazali" - oświadczył minister obrony Włoch Guido Crosetto.

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Szef włoskiego resortu dodał, że "akcja stanowi również konkretny dowód wkładu Włoch w bezpieczeństwo Morza Śródziemnego i Unii Europejskiej".

Ansa zrelacjonowała, że dowódca tankowca "floty cieni" początkowo odmówił współpracy, o którą został poproszony. Z tego powodu włoski zespół personelu wojskowego podjął decyzję o wykorzystaniu do akcji helikoptera.

Operacja została przeprowadzona przy wsparciu greckiego statku i samolotu patrolowego z Polski. Całość trwała około dwóch godzin i zakończyła się pomyślnie. Akcja odbyła się na wodach międzynarodowych w ramach mandatu UE.

"Flota cieni" pomaga Rosji omijać zachodnie sankcje

Rosyjska "flota cieni" składa się głównie ze starszych tankowców o nieprzejrzystej strukturze własności, które zmieniają bandery i wykorzystują firmy z państw trzecich do transportowania rosyjskiej ropy z ominięciem zachodnich sankcji.

Statki te często mają również niejasne lub niewystarczające ubezpieczenie, przez co stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i środowiska.

Według danych Rady UE sankcjami objęto dotychczas 632 jednostki uznawane za część rosyjskiej floty cieni. Obowiązuje je zakaz wpływania do portów Unii oraz korzystania z szerokiego zakresu usług związanych z transportem morskim.

Dodajmy, że wspomniana operacja IRINI została rozpoczęta w 2020 roku, a jej podstawowym zadaniem było egzekwowanie embarga ONZ na dostawy broni do Libii. Mandat operacji został następnie rozszerzony o monitorowanie podejrzanych jednostek oraz działania wymierzone w rosyjską flotę cieni.

Operacja EUNAVFOR Med IRINI może dokonywać kontroli jednostek na podstawie art. 110 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Przepis przewiduje prawo wejścia na pokład jednostki na wodach międzynarodowych m.in. wtedy, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że statek nie ma przynależności państwowej albo bezprawnie posługuje się banderą innego kraju.

Źródła: Ansa, Ministerstwo Obrony Włoch





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