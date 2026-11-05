W skrócie Około 50 amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce zostanie przeniesionych do miejscowości Podbrodzie na Litwie, poinformował premier Mindaugas Sinkeviczius.

Litwa prowadzi działania dyplomatyczne na rzecz stałego stacjonowania wojsk USA, a minister obrony Robertas Kaunas przygotował pakiet propozycji w tej sprawie.

Prezydent Donald Trump oświadczył w październiku, że USA rozważą możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej na Litwie, a władze w Wilnie zadeklarowały gotowość do ich przyjęcia.

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Jak zaznaczył szef rządu, będzie to dodatkowe wzmocnienie - niezależne od żołnierzy z USA, których przybycie na Litwę zaplanowano w listopadzie w ramach rotacyjnej obecności amerykańskich wojsk. Premier uznał tę decyzję za dobry sygnał, świadczący o tym, że Stany Zjednoczone doceniają współpracę z Litwą.

Odnosząc się do litewskich planów dotyczących stałego stacjonowania wojsk USA w kraju, Mindaugas Sinkeviczius podkreślił, że rozmowy w tej sprawie wymagają czasu. Zaznaczył, że decyzja w tej kwestii zależy nie tylko od Wilna, lecz także od strategicznych celów Waszyngtonu. Zapewnił jednocześnie, że Litwa prowadzi działania polityczne i dyplomatyczne na rzecz stałej obecności amerykańskich żołnierzy.

Minister obrony Robertas Kaunas poinformował w komunikacie, że Litwa przygotowała pakiet propozycji dotyczących stałego rozmieszczenia wojsk USA, ale nie przekazała go jeszcze stronie amerykańskiej. Dokument jest obecnie uzgadniany między właściwymi instytucjami.

Na Litwę trafią amerykańscy żołnierze z Polski. Trwają rozmowy o stałej bazie

Na początku października prezydent USA Donald Trump oświadczył, że strona amerykańska rozważy możliwość utworzenia stałej bazy wojskowej na Litwie. Władze w Wilnie zadeklarowały gotowość do przyjęcia żołnierzy na stałe i pokrycia kosztów funkcjonowania instalacji militarnej USA.

Latem, w związku z przeglądem amerykańskiej obecności wojskowej w Europie, na Litwie pozostało nieco ponad 100 żołnierzy z USA. W październiku do kraju przybyli pierwsi żołnierze US Army, ponad 300 osób, powracający w ramach rotacyjnej obecności sił zbrojnych. Minister Kaunas zapowiedział wówczas, że wszystkie zapowiedziane wojska amerykańskie, ponad 1 tys. żołnierzy, czyli o liczebności zbliżonej do poziomu z poprzednich lat, przybędą do kraju do połowy listopada.

Żołnierze USA są rotacyjnie rozmieszczani na Litwie od 2014 r., a zmiany kontyngentu odbywają się co dziewięć miesięcy. Liczebność tych sił zmieniała się w zależności od potrzeb i decyzji Waszyngtonu.



