Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał w czwartek, że Stany Zjednoczone podjęły decyzję o wycofaniu części swojego potencjału wojskowego z Sojuszu ze skutkiem "natychmiastowym".

Jak dodał szef Departamentu Wojny USA Pete Hegseth, coroczne składki Amerykanów w NATO będą uzależnione od realizacji przez inne kraje celów w zakresie wydatków na obronę. - Tam, gdzie inni sojusznicy nie będą wydawać pieniędzy w trybie pilnym, nasze składki spadną. NATO będzie działać w obie strony - powiedział.

Skrytykował również część państw członkowskich za ich niewystarczający wkład finansowy w obronność i odmowę wsparcia USA podczas wojny z Iranem.

Hegseth zapowiada przegląd sił USA w Europie. "Niektóre kraje poniosą porażkę"

Pete Hegseth zadeklarował na szczycie ministrów obrony państw członkowskich NATO w Brukseli, Stany Zjednoczone w ciągu najbliższych sześciu miesięcy skontrolują bazy swoich sił w Europie.

- To przegląd, w którym niektóre kraje poniosą porażkę, a inne zdadzą celująco - powiedział na spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

Hegseth oświadczył, że NATO powinno powrócić do swoich korzeni jako "twardy" sojusznik wojskowy, a Stany Zjednoczone będą otwarcie mówić o państwach, które zdaniem Waszyngtonu za mało wywiązują się ze swoich zobowiązań członkowskich. - Uważam, że to ważne, aby przyjaciele byli szczerzy wobec przyjaciół - powiedział.

- NATO za długo było papierowym tygrysem i ulicą jednokierunkową. Koniec z tym - dodał Hegseth. Stwierdził ponadto, że NATO straciło swój prestiż po okresie zimnej wojny, a członkowie Sojuszu "za dużo gadają, nie czyniąc postępów w zakresie wydatków na zbrojenia". Jego zdaniem Europa nie może dłużej polegać na wsparciu Stanów Zjednoczonych.

USA krytykują kraje NATO ws. Iranu. "Haniebna odmowa"

Wycofanie części wojsk USA z NATO oraz lustracja baz wojskowych w krajach członkowskich to również wynik frustracji Waszyngtonu z powodu braku wsparcia Europy w obliczu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.

- Zbyt wielu sojuszników NATO nie wsparło USA w sprawie Iranu, haniebnie odmawiając dostępu baz wojskowych i przelotów - mówił w czwartek Hegseth.

Jak zauważył, "ci sojusznicy narażają amerykańskich synów i córki, naszych synów i córki. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia".

Działania USA wywierają coraz większą presję na Sojuszu Północnoatlantyckim przed zaplanowanym na przyszły miesiąc szczytem w Turcji. Jak zaznacza AFP, część europejskich stolic miała jednak nadzieję na to, że Biały Dom złagodzi ton po osiągniętym w ubiegłym tygodniu porozumienia z Iranem. Hegseth przekreślił szansę na ocieplenie stosunków, mówiąc, że Donald Trump wystawił sojuszników na próbę, której zbyt wielu nie zdało.

- Niektórzy z naszych sojuszników zrozumieli przesłanie i podjęli działania. Wiecie, kim jesteście i bardzo to doceniamy - powiedział.

USA redukują swój udział w NATO. Rutte: to natychmiastowe

Przed czwartkowym spotkaniem w Brukseli szef generalny NATO Mark Rutte potwierdził wcześniejsze zapowiedzi USA o stopniowym ograniczaniu amerykańskiego potencjału wojskowego w strukturach NATO.

- Wczoraj pojawiło się pytanie, czy jest to natychmiastowe. Tak, jest natychmiastowe - mówił.

Doniesienia o poluzowaniu stosunków Amerykanów z Sojuszem pojawiły się w kluczowej fazie wojny w Iranie, gdy część europejskich państw odmówiła Trumpowi wysłaniu na Bliski Wschód swoich wojsk i udostępnienia samolotom USA dostępu do swoich baz wojskowych.

Źródło: Reuters, AFP

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