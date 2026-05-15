Żołnierze armii USA zaginęli w Maroku. Nowe fakty, odnaleziono ciało

W skrócie Znaleziono ciało drugiego amerykańskiego żołnierza, który zaginął podczas ćwiczeń wojskowych w Maroku.

Mariyah Symone Collington i porucznik Kendrick Lamont Key Jr. zginęli prawdopodobnie w wyniku upadku z klifu podczas wędrówki poza służbą.

W poszukiwaniach obu żołnierzy uczestniczyło ponad tysiąc osób oraz wykorzystano siły powietrzne, morskie i sztuczną inteligencję.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Mariyah Symone Collington z Taveres na Florydzie zaginęła podczas ćwiczeń wojskowych African Lion 26 na początku maja w pobliżu bazy Cap Draa, niedaleko miasta Tantan w Maroku. Miała 19 lat.

Wraz z nią zaginął również porucznik Kendrick Lamont Key Jr., oficer artylerii przeciwlotniczej 14. Dywizjonu. Jego ciało odnaleziono kilka dni wcześniej.

Maroko. Odnaleziono ciało drugiego zaginionego żołnierza armii USA

"Królewskie Marokańskie Siły Zbrojne przetransportowały szczątki żołnierza marokańskim helikopterem do kostnicy szpitala wojskowego Moulay El Hassan w Guelmim" - czytamy w oświadczeniu dowództwa Armii USA w Europie i Afryce.

Collington rozpoczęła czynną służbę wojskową w 2024 roku. W lutym 2025 roku zgłosiła się do baterii Charlie, czwartego pułku artylerii przeciwlotniczej w Ansbach w Niemczech i otrzymała awans na specjalistę 1 maja 2026 roku.

Dokładne okoliczności śmierci wojskowych są przedmiotem śledztwa. Wstępne ustalenia wskazują, że żołnierze spadli z klifu podczas górskiej wędrówki poza godzinami służby.

Amerykańscy żołnierze zaginęli podczas ćwiczeń African Lion 26

Po zaginięciu wojskowych amerykańska armia rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania. W akcji wzięło udział ponad tysiąc osób, żołnierzy i cywilów ze Stanów Zjednoczonych i Maroka. Wykorzystano w niej siły powietrzne, morskie i sztuczną inteligencję.

African Lion 26 to ćwiczenia wojskowe pod dowództwem USA, które rozpoczęły się w kwietniu w czterech krajach - Maroku, Tunezji, Ghanie i Senegalu - z udziałem 7 tys. żołnierzy z ponad 30 krajów. Od 2004 roku są to największe wspólne ćwiczenia wojskowe USA w Afryce.

Źródło: "The Guardian"

Sasin w ''Gościu Wydarzeń'' o Morawieckim: Nie może być budowania bytów, które są obok PiS Polsat News