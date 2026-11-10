W skrócie Żołnierz amerykańskiej armii został aresztowany w pobliżu Gloucester w Anglii pod zarzutem złamania ustawy o bezpieczeństwie narodowym i szpiegostwa na rzecz Rosji.

Śledztwo jest wynikiem ścisłej współpracy władz Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a zatrzymany mężczyzna został przewieziony do Londynu na przesłuchanie.

Dyrektor FBI Kash Patel podkreślił, że aresztowanie jest poważne, a biuro nie toleruje nikogo, kto łamie przysięgę złożoną USA i zagraża bezpieczeństwu narodowemu.

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Wojskowy został aresztowany w pobliżu Gloucester w południowo-zachodniej Anglii w związku z podejrzeniem złamania ustawy o bezpieczeństwie narodowym.

Domniemane czyny związane są z art. 1 tej ustawy, który mówi o wejściu w posiadanie lub ujawnieniu chronionych informacji, oraz z art. 3, mówiącym o udzielaniu pomocy zagranicznym służbom wywiadowczym.

Policja sprecyzowała, że krajem, na rzecz którego, jak się podejrzewa, działał, jest Rosja. Postępowanie w sprawie żołnierza USA nie jest powiązane z żadnymi innymi śledztwami prowadzonymi przez brytyjskie służby.

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Z informacji BBC wynika, że żołnierz stacjonował w koszarach Imjin w Innsworth w hrabstwie Gloucestershire, które pełnią funkcję kwatery głównej Wielonarodowego Korpusu Szybkiego Reagowania NATO (ARRC) i stanowią strategiczną bazę operacyjną sojuszu.

W związku z jego aresztowaniem policja przeprowadza przeszukania w dwóch lokalizacjach na terenie hrabstwa Gloucestershire. Mężczyzna został przewieziony do Londynu, gdzie jest przesłuchiwany.

Policja zaznaczyła, że aresztowanie nie jest powiązane z żadnym innym, rozpoczętym wcześniej śledztwem. Vicki Evans, krajowa koordynatorka ds. przeciwdziałania terroryzmowi, przekazała, że aresztowanie i śledztwo "są wynikiem ścisłej współpracy między władzami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych".

"Zarzuty są poważne, a nasze postępowanie wciąż trwa. Będziemy współpracować, aby podjąć zdecydowane działania przeciwko osobom podejrzanym o jakąkolwiek działalność przestępczą, która mogłaby zagrozić naszemu bezpieczeństwu narodowemu" - oświadczyła.

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Do sprawy odniósł się także dyrektor FBI Kash Patel. - To ważne aresztowanie, które wiąże się z zarzutami szpiegostwa, co budzi ogromne zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników - powiedział.

- Chociaż śledztwo w tej sprawie nadal trwa, pragnę przekazać jasny komunikat - FBI nie toleruje nikogo, kto złamie przysięgę złożoną Stanom Zjednoczonym i którego działania zagrażają naszemu bezpieczeństwu narodowemu oraz bezpieczeństwu naszych partnerów - dodał.



