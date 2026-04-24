W skrócie Żołnierz sił specjalnych USA został aresztowany pod zarzutem nielegalnego zdobycia 400 tysięcy dolarów na podstawie poufnych informacji dotyczących aresztowania Nicolasa Maduro.

Według śledczych żołnierz wykorzystał utajnione informacje amerykańskiej armii.

Starszy sierżant Gannon Ken Van Dyke, który uczestniczył w przygotowaniach do tej operacji, został oskarżony o wykorzystanie poufnych informacji rządowych dla własnych korzyści, kradzież informacji niepublicznych, oszustwa i nielegalne transakcje finansowe - napisano w komunikacie.

USA. Żołnierz aresztowany, w tle zatrzymanie Nicolasa Maduro

Według ustaleń żołnierz na internetowej platformie predykcyjnej Polymarket obstawił obalenie przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro przez siły Stanów Zjednoczonych, do czego później faktycznie doszło.

"Naszym mężczyznom i kobietom w mundurach powierza się utajnione informacje, by wykonali swoją misję tak bezpiecznie i skutecznie, jak to możliwe, i nie wolno im używać tych wysoce wrażliwych informacji dla własnych korzyści finansowych" - oświadczył p.o. prokuratora generalnego Todd Blanche.

Agencja Reutera podkreśliła, że jest to prawdopodobnie pierwszy przypadek, gdy Departament Sprawiedliwości USA postawił zarzuty dotyczące użycia poufnych informacji w zakładach na giełdach predykcyjnych.

Operacja USA w Wenezueli. Podejrzana aktywność poprzedzająca atak

Po operacji z 3 stycznia, w czasie której amerykańscy komandosi pojmali Maduro w Caracas, media zwróciły uwagę na podejrzane transakcje na platformie Polymarket. Anonimowy inwestor w tygodniach poprzedzających operację kupował kontrakty przewidujące atak USA na Wenezuelę i zarobił na tym 410 tys. dolarów.

Rynki predykcyjne, takie jak Polymarket, oferują możliwość zakupu kontraktów "tak" lub "nie", dotyczących przyszłych zdarzeń, od sportu, przez rozrywkę, po politykę i gospodarkę. Stwarza to okazje do znacznych zysków dla osób dysponujących poufnymi informacjami.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Kotula w ''Gosciu Wydarzeń'': Żył żeby pomagać. Nie było dla niego rzeczy niemożliwych Polsat News Polsat News