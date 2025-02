Zajrzeli do zwoju sprzed 2000 lat. Oto, jak brzmi pierwsze przetłumaczone słowo

"Historyczny przełom". Naukowcy odczytują zwój z Herkulanum

"To niesamowity moment w historii, ponieważ bibliotekarze, informatycy i naukowcy współpracują, aby ujrzeć to, co niewidoczne. Zdumiewające postępy w dziedzinie obrazowania i sztucznej inteligencji pozwalają nam zajrzeć do zwojów, które nie były czytane przez prawie 2000 lat. Ten projekt jest doskonałym przykładem bibliotek, nauk humanistycznych i informatyki uzupełniających się wzajemnie, aby zrozumieć naszą wspólną przeszłość" - przekazali dyrektor bibliotek uniwersyteckich Helen Hamlyn oraz Richard Ovenden, bibliotekarz.